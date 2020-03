Coronavirus, Giovanni Monchiero sarà commissario dell'ospedale di Verduno

Dopo l'annuncio di ieri del governatore del Piemonte Alberto Cirio e la conferma dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, un nuovo tassello va a comporre il mosaico relativo all'ospedale di Verduno, individuato dalla Giunta regionale quale struttura di riferimento per la terapia intensiva in Piemonte.

Non c'è ancora l'ufficialità - attesa in giornata -, ma tutto sembra indicare Giovanni Monchiero quale commissario ad acta, chiamato a gestire la struttura vista la sua notevole esperienza maturata sul campo. Laureato in scienze politiche, Monchiero ha ricoperto diversi incarichi nell'ambito dell'amministrazione sanitaria della regione Piemonte, dirigendo per circa sedici anni, tra il 1991 e il 2012 (con alcune interruzioni) l'Asl CN2 e, tra il 2002 e il 2006, l'azienda sanitaria ospedaliera San Giovanni Battista (l'ospedale delle Molinette, a Torino), prima di essere eletto deputato nelle fila di "Scelta Civica per l'Italia" nel 2013.