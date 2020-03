A Barge e Paesana la Croce rossa in campo con la consegna a domicilio di spesa e farmaci per anziani soli e ammalati

A Barge e Paesana la Croce rossa italiana ha deciso di garantire, per il periodo correlato all’emergenza “Coronavirus”, un servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità.

Le iniziative, in entrambi i casi, sono concordate con le Amministrazioni comunali.

Eccone i dettagli.

BARGE

La Croce rossa bargese ha deciso di mettere in campo il servizio di aiuto e sostegno a domicilio dedicato a tutte le persone in difficoltà, anziane o malate, costrette, come tutti, ad avere meno contatti possibile con l'esterno.

Saranno a disposizione quattro volontari della Croce rossa di Barge per espletare un prezioso servizio di supporto, quale consegna a domicilio di spesa di materiali di prima necessità e medicinali, nonché pagamento di bollette per quanti, anziani e soggetti impossibilitati a uscire di casa per problemi di salute, non potranno provvedere autonomamente.

Il servizio sarà attivo dalle ore 8 alle ore 12, dal lunedì al venerdì, con una semplice telefonata al numero 0175.346262.

“A nome di tutto il paese – le parole del sindaco Piera Comba – esprime viva gratitudine e porge un sentito ringraziamento a quanti opereranno per espletare questo servizio, offrendo un preziosissimo aiuto alla nostra comunità”.

Sul sito istituzionale del Comune di Barge è anche reperibile l’elenco di esercizi commerciali che aderiscono alla rete per la consegna a domicilio (clicca qui per consultarlo).

PAESANA

La Croce rossa di Paesana, sempre in accordo con il sindaco Emanuele Vaudano e con l’Amministrazione comunale, al fine di andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà come anziani soli o persone malate con patologie importanti per le quali è vivamente sconsigliato uscire di casa, organizza il servizio di consegna a domicilio di farmaci, generi alimentari e di prima necessità.

Le persone interessate a fruire del servizio dovranno rivolgersi direttamente al negozio di fiducia per ordinare la spesa e successivamente contattare al telefono la Croce rossa di Paesana per definire la consegna.

Alla Croce rossa andrà specificato l’esercizio commerciale dove si intende servirsi o l’ambulatorio medico dove ritirare la ricetta e l’indirizzo di consegna, nome e numero telefonico di riferimento.

Per questo tipo di servizio, la Cri Paesana risponde al numero 0175.987477, dalle 8 alle 12, dal lunedì al sabato.

Le consegne verranno effettuate con mezzi e volontari in divisa della Croce rossa che provvederanno alla consegna della spesa e al ritiro dei soldi, che poi verranno versati successivamente all’esercente”.

Anche in questo caso, il sindaco Vaudano ha voluto “ringraziare sentitamente i volontari della Croce rossa e quanti da giorni sono in prima linea per l’emergenza Covid-19. Da oggi si aggiunge un importante servizio per le fasce più deboli della popolazione paesanese”.