Da Bra un appello congiunto alla donazione di Avis e Fidas: “C’è sempre bisogno di sangue”

“Una flessione delle donazioni pregiudica la vita di moltissime persone, che senza le trasfusioni non possono sopravvivere. Senza sangue è impossibile gestire le emergenze e, soprattutto, non si possono salvare i malati. È per queste persone e per i loro familiari che chiediamo ai donatori di venire a donare e vincere la paura, regalando gioia e vita”.



Arriva da Bra l’appello congiunto di Armando Verrua (Avis) e Tommaso Allocco (Fidas), che invitano tutti i donatori, ma anche chi non ha mai donato a compiere questo gesto di grande solidarietà “ Per vincere la partita e non fare esaurire le scorte di sangue”.



Nell’Italia che sta lottando contro il Coronavirus, il richiamo alle donazioni di sangue è alto. Avis e Fidas di Bra ricordano che, nonostante l’emergenza in atto, le donazioni del sangue non si fermano. Sottolineiamo che la donazione di sangue rientra tra le ‘situazioni di necessità’ previste dal DPCM dell’8 marzo e, quindi, sono consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano nei centri di raccolta sangue, così come del personale addetto alla raccolta.



Per facilitare le operazioni, le Associazioni fisseranno, al momento della prenotazione, un orario per la donazione, evitando gli affollamenti. Spiega Armando Verrua: “ Abbiamo chiesto ed ottenuto una giornata aggiuntiva di donazioni di sangue a Bra per giovedì 19 marzo oltre a quelle già programmate di domenica 22 marzo, venerdì 27 marzo e domenica 29 marzo nelle quali però non c’è già più spazio perché interamente prenotate.



La solidarietà dei Braidesi è grande. Un plauso anche ai tanti nostri volontari che mettono a disposizione tempo e passione a servizio degli altri. Raccomandiamo ai donatori di presentarsi nell’orario prenotato sull’app Avisnet per rispettare le distanze e non dover attendere troppo tempo all’esterno dei locali. I volontari faranno infatti entrare uno per volta”.



L’appello riguarda la raccolta urgente di tutti i gruppi sanguigni. Possono donare tutte le persone maggiorenni (dai 18 anni fino a 60 anni se alla prima donazione, 65 anni per il donatore periodico) con peso non inferiore ai 50 chili e che siano in buone condizioni di salute, cioè che non siano affette da patologie infettive trasmissibili (come epatiti e HIV…) e da patologie croniche con alterazioni a carico di fegato, cuore, che non facciano uso/abuso di droghe e alcol.



Non può donare chi ha o ha avuto, negli ultimi 14 giorni, febbre, tosse o difficoltà a respirare. Inoltre chi ha avuto contatti stretti con un caso probabile o caso confermato di Covid-19.



Tutte le altre condizioni sullo stato di salute del donatore vengono valutate caso per caso dal medico al momento della visita, che dovrà stabilire l’idoneità alla donazione stessa in base al questionario compilato, ai valori dell’emocromo e alla pressione arteriosa.



I Gruppi comunali Avis e Fidas precisano che presso le rispettive sedi (Avis in via Vittorio Emanuele II, 1, telefono: 0172/420333 – 328/2484069; Fidas in via Alerino Palma di Cesnola, 3, telefono: 0172/415096) l’attività si svolge regolarmente nelle date consultabili sui siti web www.avisbra.it e www.fidasbra.it e invitano tutti i soci ad effettuare la donazione con serenità, ribadendo “ La totale sicurezza di quel gesto di altruismo che ci porta a salvare delle vite”.