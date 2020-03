A Cherasco i libri in prestito da leggere on line grazie al servizio medialibraryonline e alle biblioteche civiche

La biblioteca è vicina ai cittadini e, in questo momento difficile, gli operatori si sono "attrezzati" per continuare a far leggere i cheraschesi.

Grazie alla piattaforma medialibraryonline, a cui il Comune già aderisce, è possibile il prestito digitale dei libri e la consultazione di alcuni giornali. Per chi è già iscritto il servizio continua senza variazioni. Grazie all'impegno degli operatori della biblioteca di Roreto è possibile iscriversi anche da lunedì 16 marzo 2020. Chi vuole iscriversi al servizio deve inviare una mail all'indirizzo biblioteca.roreto@comune.cherasco.cn.it specificando cognome e nome, indirizzo mail, codice fiscale.

Dopo aver ottenuta l'abilitazione riceverà all'indirizzo mail indicato un link attraverso cui poter accedere al servizio di prestito digitale. Il servizio è gratuito ed è a disposizione per tutti i cheraschesi.I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il servizio di prestito.