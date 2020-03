Alle 20 il Presidente Macron parlerà ai francesi. Anche il sindaco di Nizza Estrosi positivo al Coronavirus

Alle ore 20, a reti unificate, Emmanuel Macron parlerà ai francesi: circolano numerose indiscrezioni e supposizioni su cosa il Presidente della repubblica comunicherà ai francesi.

Certo è inusuale che il Capo dello Stato e quello del Governo appaiano così frequentemente in TV per inviare messaggi al Paese.

E’ il segno della gravità del momento ed anche di una preoccupante evoluzione dell’infezione che ormai ha colpito la Francia come gli altri paesi dell’Europa.

Le indiscrezioni, secondo le quali Emmanuel Macron avrebbe ordinato il “tutti chiusi in casa”, sul tipo delle misure adottate in Francia e raccomandate in Spagna, peraltro smentite da un portavoce del governo, ha creato lunghe file davanti ai centri commerciali.

Corse all’acquisto di generi alimentari sono segnalate a Nizza come in tutti i centri della Costa Azzurra e documentate da decine di fotografie pubblicate sulle reti sociali.

Quella che inseriamo a corredo di questo articolo, tratta da Twitter, testimonia la coda davanti ad un centro commerciale di Antibes.

Anche il Sindaco di Nizza Christian Estrosi é risultato positivo al coronavirus: é stato lo stesso primo cittadino di Nizza a renderlo noto, asscurando di continare a lavorare a casa sua dove si é posto in auto isolamento.

Il bilancio di ieri, con 900 nuovi casi in tutta la Francia e in attesa che fra poco venga reso noto quello di oggi, indicano la diffusione dell’infezione e richiedono l’adozione di misure stringenti.

Un altro segnale della drammaticità del momento è dato dalla comunicazione, pervenuta ai giornali nel pomeriggio, da parte dell’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur: nella capitale francese del turismo chiude l’ufficio turistico.Se c’era bisogno di un segnale…