Anche l’istituto comprensivo di Morozzo lancia l’iniziativa #iorestoacasa

Anche l’istituto comprensivo di Morozzo ha lanciato l’inziativa “#iorestoacasa” chiedendo agli alunni e alle loro famiglie di inviare messaggi di invito a restare a casa all’indirizzo iorestoacasa@icmorozzo.edu.it utilizzando la fantasia e la creatività per spingere la comunità a fermarsi nel modo più genuino possibile, tipico di chi guarda il mondo con gli occhi dei bambini.

“Ci troviamo ad affrontare una situazione nuova e sconcertante che può far paura, ma dobbiamo, insieme, reagire. Le notizie sull’epidemia da Corona Virus spiegano che il contagio avviene da persona a persona. Sta quindi a noi adottare un comportamento responsabile, limitando il più possibile i contatti tra noi. Sarà un momento difficile ma è l’unica strada percorribile per fermare il virus e poter tornare al più presto alle nostre sane e belle abitudini spiega la dirigente scolastica Daniela Calandri -. Siamo tutti chiamati a rispondere in prima linea, siamo tutti chiamati a compiere il nostro dovere di cittadini. Tutti, anche i più giovani. E così, ci è balenata l’idea di lanciare un hashtag, #IORESTOACASA PERCHE’… E’ semplice! In questo modo facciamo arrivare a tutti il nostro messaggio, diffondiamo col sorriso sulle labbra il nostro hashtag, trasformiamo un momento critico in un’occasione per crescere, sfidiamo questo isolamento con la forza della nostra comunità, guardiamo in faccia la paura e trasformiamola in coraggio, diffondiamo speranza”.

La dirigente ha inviato una circolare alle famiglie e a tutto il personale docente e non docente firmato per l’occasione a penna e non digitalmente: “perché voglio che sappiate che sono qui, in carne ed ossa, nella nostra scuola e aspetto il vostro ritorno”.

Le immagini sono raccolte all’indirizzo https://www.icmorozzo.edu.it/iorestoacasa/.