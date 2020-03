Campane, luci e inno di Mameli dal Ciochè d'le runse: a Manta il flash mob contro il coronavirus (VIDEO)

Come in tutta Italia anche a Manta ieri, domenica 15 marzo, è andato in scena un nuovo flash mob. Una delle tante iniziative spontanee che stanno nascendo in tutta Italia per sentirsi vicini in questo momento di difficoltà legato all'emergenza del Coronavirus.

Dopo le canzoni dai balconi e gli applausi i cui video hanno invaso le bacheche social di milioni di utenti ieri sera alle 21 si è svolta una nuova iniziativa dal titolo "Illuminiamo l'Italia".

Con le luci spente di casa e le torce del telefono attivate tutti quanti hanno potuto contribuire con questa iniziativa. Nel comune mantese l'amministrazione alle ore 21 ha fatto suonare le campane del "Ciochè d'le runse", la torre dell'orologio ai piedi del castello. Dalla stessa torre è stata accesa una luce e sono stati allestiti degli altoparlanti che hanno mandato la versione integrale dell'inno di Mameli.

"Grazie a tutti i mantesi - si legge sulla pagina social del comune - che hanno partecipato con entusiasmo... abbiamo tutti bisogno di sentirci più vicini in questa situazione! Un ringraziamento particolare a Don Beppe per la collaborazione."