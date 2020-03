Centri diurni chiusi per l'emergenza Coronavirus: il Consorzio attiva il "Punto d'ascolto" telefonico

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in corso, alla luce delle disposizioni pervenute e in accordo con il Distretto Sanitario Sud Ovest, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ha proceduto alla chiusura dei Centri Diurni per disabili, per i quali è titolare dell’autorizzazione al funzionamento.



Per far fronte a tale situazione emergenziale, il Consorzio ha attivato, per i centri a gestione diretta con personale dipendente, un “Punto d’ascolto” rivolto a tutti i famigliari/tutori degli ospiti dei Centri in questione. Si tratta di un numero telefonico comunicato a tutte le famiglie, attivo nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12, cui i caregivers possono rivolgersi per avere indicazioni/suggerimenti sulla gestione delle persone disabili, per contrastare il rischio di “solitudine” e che, parallelamente, servirà per raccogliere proposte, suggerimenti, critiche ed avere “il polso della situazione”.



I centri in questione sono i seguenti:

- Centro diurno socio terapeutico educativo "Centro Lavoro Protetto CLP" di Cuneo

- Centro diurno socio terapeutico educativo "Ou bourc" di Borgo San Dalmazzo

- Centro diurno socio terapeutico riabilitativo CascinaCasamica di Busca

- Centro diurno socio terapeutico riabilitativo "Cascina Pellegrino" di Cervasca

- Centro Addestramento Disabili "Cascina Ambrosino" di Peveragno



Il servizio sarà garantito, a turno, dagli Educatori Professionali in dotazione ai Centri Diurni e l’attività verrà svolta in smart working. Parallelamente, almeno una volta a settimana, i referenti dei Centri provvederanno a contattare individualmente ogni famiglia, con le medesime modalità operative, per un aggiornamento e un momento di confronto/conforto.