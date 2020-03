Coronavirus: anche Borgo San Dalmazzo e Peveragno bloccano gli accessi ai cimiteri

Anche Borgo San Dalmazzo e Peveragno si uniscono alla schiera di comuni che decidono di bloccare l'accesso ai propri cimiteri.



Nella mattinata di oggi (lunedì 16 marzo), quindi, l'amministrazione borgarina ha sottolineato la chiusura del cimitero urbano. Poco dopo, quella di Peveragno ha disposto la hiusura precauzionale del cimitero del capoluogo e di frazione Pradeboni, aggiungendovi anche che l'accesso al cimitero durante la tumulazione delle salme sarà da adesso in avanti riservato ai parenti stretti e a un massimo di altre 15 persone.



"Comprendiamo cosa passano i familiari di un defunto che deve essere seppellito, e quanto sarà triste non potere nemmeno tributare come si deve un ultimo saluto ai nostri defunti. Ma con infinito dispiacere ci vediamo costretti ad emettere l'ordinanza di chiusura dei cimiteri di Peveragno e di Pradeboni" si legge nella comunicazione apparsa sulla pagina Facebook del Comune di Peveragno.



"Troppa gente che si affollava durante i funerali, troppo difficile per non dire impossibile fare rispettare le regole base prescritte dall'emergenza COVID 19. Mai avremmo immaginato di dovere prendere decisioni simili, ma questo ci impone il momento".