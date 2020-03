Coronavirus, parla il figlio del garessino positivo al test: "Mio padre tiene duro, voi restate a casa!"

Nelle scorse ore il Comune di Garessio ha ufficializzato il primo caso di positività al Coronavirus sul proprio territorio; si tratta di un uomo le cui condizioni si sono via via aggravate, sino a suggerirne il ricovero in terapia intensiva a Mondovì.

Il figlio del contagiato valtanarino ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che invita chiunque a prestare massima attenzione: "Cari amici, mio padre è stato colpito, ma non affondato... Lui tiene duro ma voi, per non vanificare questa sua solitudine - perché questa è la cosa straziante - dovete stare a casa... Per me è dura pensare di non poterci essere per lui in questo momento, per mia madre che deve stare a casa sola, è una sensazione di impotenza assoluta... Sono stato poco presente per cause lavorative, però ho sempre detto a mia madre: "Io ci sarò sempre nel momento del bisogno", ma qualcosa adesso mi impedisce di assolvere ai miei doveri... Credetemi, è veramente dura e straziante!".

Il giovane racconta inoltre che "si può solo telefonare una volta al giorno, nelle ore serali, in ospedale per sincerarsi delle condizioni... Vi prego, ascoltatemi e, se non volete cadere nella nostra situazione, se volete aiutarci a tenere duro e a battere questo nemico invisibile, rimanete a casa! È l'unico modo per sconfiggerlo!".

"Ho passato la notte al telefono con le autorità per mettere in guardia il paese di Garessio - conclude il ragazzo -: vi prego, non vanificate i miei sforzi e quelli di tutti coloro (medici, infermieri, autorità e i miei grandi amici Fabio e Marco) che ci stanno aiutando a sconfiggere questo nemico invisibile! State a casa, rispettate le regole e ce la faremo, ma dobbiamo aiutarci a vicenda".