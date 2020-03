Cuneo, il Coronavirus ferma anche il consiglio comunale: annullato l'appuntamento di marzo

Avrebbe dovuto tenersi nelle serate di lunedì e martedì prossimo (23 e 24 marzo) il consiglio comunale di Cuneo, ma anche l'appuntamento più importante per l'amministrazione cuneese si vede messo in stand by in ottemperanza alle disposizioni dedicate a frenare l'allargarsi del contagio di Covid-19 nel territorio del nostro paese.



"Decisione unanime di tutti i capigruppo - assicura il presidente del consiglio comunale Alessandro Spedale - , l'assemblea per questo mese è annullata".



L'appuntamento del consiglio comunale era apparso sul calendario del mese di marzo sul sito internet del comune, ma era successivamente scomparso la settimana scorsa. "Avevamo preavvisato in merito alla data, ma per fortuna non avevamo ufficializzato la convocazione" prosegue Spedale.



Proprio di come la Giunta avesse intenzione di agire, sul territorio, rispetto all'emergenza Coronavirus e alle sue potenziali conseguenze era previsto si parlasse nell'assemblea di marzo, conseguentemente alla presentazione di un'interpellanza da parte del consigliere "Beppe" Lauria.



"Saremmo stati ben contenti di farlo ma vista la situazione è meglio così. Ci stiamo comunque attrezzando per trovare nuovi modi di condivisione rispetto alla nostra bellissima sala del consiglio comunale, ma nell'immediato non c'è altra alternativa che annullare l'appuntamento. Speriamo davvero di riuscire a tenere il consiglio il mese prossimo".