Cuneo, niente disinfezione delle strade con ipoclorito: si sanificheranno i portici dell'asse centrale e le zone più frequentate

Nuova riunione odierna per il Centro Operativo Comunale della città di Cuneo.



In considerazione delle limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, è stato deciso di chiudere temporaneamente l’area camper situata nel parcheggio degli impianti sportivi comunali, di fronte alla Casa del Fiume.



Come comunicato ieri, si è deciso di non procedere con la disinfezione delle strade con ipoclorito perché ritenuto non efficace nella lotta al Covid19. Sarà invece effettuata una sanificazione mirata delle aree a maggiore frequentazione o dove è consentito lo svolgimento di attività, come le zone mercatali. A tal proposito si segnala che i mercati alimentari in programma domani si svolgeranno regolarmente, con il presidio di Polizia Locale e Protezione Civile in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare possibili assembramenti.



È stato inoltre stabilito di effettuare la pulizia annuale dei portici dell’asse centrale dell’altipiano: al normale detergente verrà aggiunto un prodotto igienizzante in modo da sanificare tutte le aree (compresi pilastri, rastrelliere delle biciclette e panchine in pietra). La pulizia inizierà nella giornata di mercoledì 18 marzo.



Segnaliamo infine che sul sito comunale, nella pagina dedicata alla gestione dell’emergenza Coronavirus a Cuneo, è stato implementato l’elenco delle attività commerciali che effettuano la consegna a domicilio.