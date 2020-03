Emergenza Coronavirus: attivato anche a Busca il volontariato temporaneo in Croce Rossa

Vista la situazione di emergenza contro la quale tutto il Paese si sta battendo, la Croce Rossa Italiana ha attivato la modalità di volontariato temporaneo. Da oggi è infatti possibile, anche a Busca, dare la propria disponibilità ed essere coinvolti in prima persona nella battaglia al Covid-19. Compilando il form ed allegando i moduli al sito https://volontari.cri.it oppure chiamando il numero verde 800065510 (segnalando come comitato CRI più vicino al proprio domicilio il Comitato di Busca) si sarà ricontattati dalla sede per prendere quanto prima servizio.



A seconda delle proprie disponibilità e delle esigenze del territorio si potrà partecipare alle attività di consegna dei pacchi alimentari, farmaci e beni di prima necessità alle persone vulnerabili. Anche i professionisti sanitari, medici e infermieri, psicologici clinici e psicoterapeuti possono diventare volontari temporanei per attività specifiche a domicilio, in ambulatori e nelle strutture di emergenza.



Possono diventare volontari temporanei tutti i cittadini maggiorenni, che godono di un buono stato di salute, italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario purché in possesso dei dovuti permessi. Chi non ha maturato condanne, con sentenza passata in giudizio, o chi non è interdetto dai pubblici uffici. Per la presa del servizio sarà necessario seguire un corso online dalla durata di pochi minuti.