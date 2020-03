Emergenza Coronavirus: Ceva attiva il COC

L'amministrazione municipale di Ceva, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi e supportare prossimi servizi di consegna dei medicinali e della spesa a domicilio agli over 65enni, disabili e invalidi che vivano da soli e non abbiano il supporto familiare, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).