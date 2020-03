Murazzano: disposta la quarantena fiduciaria per alcuni abitanti

L'amministrazione comunale di Murazzano, guidata dal sindaco, Luca Viglierchio, ha appreso dalle autorità sanitarie competenti (ergo l'Asl Cn1) la presenza di casi positivi al Coronavirus esterni al territorio municipale, ma che sono venuti a contatto con alcuni residenti del Comune.

"Le autorità sanitarie, competenti in materia, hanno già provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione del caso e sono già state messe in atto le procedure di sorveglianza precauzionali necessarie per le persone che sono state a stretto contatto con i casi positivi - spiegano dal palazzo municipale -. In particolare, questi abitanti sono stati posti in quarantena fiduciaria. In queste ore l'amministrazione sta mantenendo un contatto costante con le autorità sanitarie, anche al fine di provvedere a fornire ulteriori comunicazioni ufficiali, qualora ve ne dovessero essere".

A tal proposito, gli stessi amministratori esortano a dribblare le fake news: "Chiediamo a tutti di prestare attenzione alle fonti da cui provengono le notizie. Ci impegniamo personalmente, attraverso tutti i canali a disposizione, a dare tempestivamente notizia di ulteriori novità, se mai ci dovessero essere. L'amministrazione è vicina alle famiglie coinvolte e raccomanda a tutta la popolazione di attenersi rigorosamente a tutte le direttive sanitarie precauzionali emanate finora e si raccomanda di evitare qualsiasi spostamento non necessario e urgente. Se ognuno farà la sua parte, ne usciremo al meglio!".