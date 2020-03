Niente partenza per i "Keep Enchanted": il sogno del viaggio on the road rimandato dall'emergenza Coronavirus

Avrebbero dovuto partire mercoledì 11 marzo scorso ma la difficile situazione legata allo sviluppo del Coronavirus nella maggior parte dei paesi del mondo ha “messo in quarantena” anche loro.



Parliamo di Veronica e Stefano, meglio conosciuti sui social network come “Keep Enchanted”, due trentenni cuneesi con il grande sogno di passare un intero anno della propria vita on the road: 50mila chilometri, 27 paesi del mondo, soltanto loro due e il loro camper, nella migliore tradizione della van life.



Un viaggio impegnativo, rimanendo quasi del tutto in ambiente naturalistico - “Sicuramente ci fermeremo a visitare qualche città durante il viaggio, ma non sarà la nostra priorità. Essendo due sportivi e amanti della natura il nostro itinerario toccherà principalmente laghi, scogliere, boschi, montagne, insomma... cercheremo di stare il più possibile a contatto con la natura!”, avevano detto nella loro intervista per la rubrica “In&Out” - , ma che sono stati costretti a mettere in stand by. Senza contare che per affrontare l'avventura, avevano preso decisioni personali particolarmente importanti: Veronica, per esempio, aveva deciso di lasciare del tutto il proprio lavoro.



“Stiamo bene, ma purtroppo siamo bloccati a casa – ci spiegano Veronica e Stefano - , e ovviamente siamo obbligati a rimandare la nostra partenza: partiremo nel primo momento utile, e stiamo valutando una variazione sull'itinerario. Dobbiamo fare in modo di essere in Scandinavia nel periodo estivo. Insomma, speriamo che tutta questa situazione assurda si risolva il più presto possibile”.



Un augurio che ci facciamo tutti, anche chi non ha in programma un giro intorno al mondo ma vorrebbe invece soltanto tornare alla propria normalità.