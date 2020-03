Ognuno a casa sua, suona l'Inno alla Gioia: ecco il flash mob dell'Orchestra Bruni di Cuneo (VIDEO)

Alcuni dei musicisti dell'Orchestra Bruni di Cuneo sabato sera hanno improvvisato un concerto casalingo a distanza. Hanno interpretato l'Inno alla gioia dalla IX Sinfonia di Beethoven.

Il pezzo è stato suonato e registrato sabato 14 marzo alle ore 18.

La presidente dell'Orchestra Bruni Paola Mosca: “Un modo per sentirci uniti anche a distanza e per trasmettere la gioia che emana dal far musica”

L'orchestra, intitolata al violinista e compositore cuneese Antonio Bartolomeo Bruni, é stata fondata nel 1953 dal Maestro Giovanni Mosca, suo infaticabile animatore e direttore per oltre mezzo secolo. Nel 1986 essa si é legalmente costituita nell'associazione di promozione sociale "Orchestra Bruni di Cuneo", senza fini di lucro, il cui scopo é di promuovere la divulgazione della cultura musicale e di favorire la formazione dei giovani musicisti per agevolarne l'accesso al mondo del lavoro.



Nei suoi quasi sessant'anni di attività l'Orchestra Bruni ha eseguito oltre 1.400 concerti, soprattutto in provincia di Cuneo ma anche nel resto del Piemonte e in altre regioni italiane.