Positiva al test del Covid-19: un caso anche a Chiusa di Pesio

Ieri sera, domenica 15 marzo alle ore 20, i casi positivi al Coronavirus Covid-19 erano 75 nel territorio dell'Asl CN1. Uno di questi a Chiusa di Pesio, come ha annunciato il sindaco Claudio Baudino con un post su facebook: “Oggi sono stato informato dalle Autorità sanitarie della presenza nel nostro Comune di una concittadina risultata positiva al test del COVID-19 (Coronavirus). Chiaramente non verranno divulgati i suoi dati personali, ma posso assicurarvi che l’ho raggiunta al telefono: sta bene, è in isolamento a casa e sono state avviate tutte le procedure del caso”.

“Com’era prevedibile – continua il primo cittadino -, anche il nostro Comune non poteva essere indenne alla pandemia che stiamo attraversando. Come affermato dall’assessore regionale alla salute, Luigi Icardi, il Piemonte è qualche giorno indietro rispetto alla Lombardia: il fatto che da noi non si fossero ancora verificati casi non doveva farci cantare vittoria, ma renderci più vigili e rispettosi delle raccomandazioni per farci trovare pronti”.



E conclude Baudino: “L’invito che vi rivolgo, ancora una volta, è quello di rispettare rigorosamente quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo, comprese le linee guida del Ministero della Salute a tutela di se stessi, degli altri e soprattutto delle persone più deboli. Ora, più che mai, dobbiamo agire nella piena consapevolezza: stiamo vivendo un momento di particolare attenzione, dobbiamo affrontarlo lucidamente e senza allarmismi che rischierebbero di essere controproducenti.

Mentre rivolgo a nome di tutta l’amministrazione i migliori auguri di pronta guarigione alla nostra concittadina, desidero esprimere a tutti la mia completa disponibilità e solidarietà, nella certezza che supereremo questo momento critico e ne usciremo insieme.

Siamo una grande comunità, unita e coesa: dimostriamolo ancora una volta”.