Coronavirus: a Saluzzo primo soggetto in isolamento domiciliare fiduciario

Arriva dalla pagina facebook ufficiale del comune di Saluzzo la notizia del primo caso di soggetto residente in città e sottoposto a regime di isolamento domiciliare fiduciario.

Si tratta di una misura disposta dall'Asl Cn1, alla luce di pregressi contatti definiti "a rischio".

"Non si tratta di di positività al Covid19 - spiega il sindaco Mauro Calderoni - ma di una misura precauzionale per pregressi contatti a rischio e credo sia un ulteriore segnale della scrupolosità con cui si sta adoperando il sistema sanitario, che ci deve tranquillizzare".

Riportiamo integralmente quanto scritto dal sindaco.

"Il sottoscritto, in qualità di Autorità sanitaria locale, informa che in data odierna è stato segnalato dall’A.S.L. Cn1 il primo caso di soggetto residente a Saluzzo in isolamento domiciliare fiduciario, in relazione a infezione da Covid-19.