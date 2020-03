Savigliano: sospesi i parcheggi a pagamento e ridotte le corse del CityBus

Come in altri Comuni del Cuneese anche a Savigliano si passa alla sospensione del pagamento dei parcheggi blu per tutto il periodo dell’emergenza da Covid-19 stabilita dal Dpcm dell’11 marzo.

Inoltre, l’Unità di Crisi ha deciso di applicare una riduzione delle corse sul servizio CityBus: soppressa la Linea 2 Rossa (con partenza capolinea alla Coop e collegamento alle linea ovest periferiche della città), mentre la Linea 1 Blu (con partenza capolinea situato presso il Palasport in via Giolitti e collegamento con zone residenziali periferiche a nord della città) manterrà gli stessi orari di adesso, ma senza effettuare le corse del sabato e della domenica: “Abbiamo ridotto il numero delle corse - spiega il sindaco Giulio Ambroggio - perchè si è ovviamente ridotto il numero di passeggeri e non ha senso far girare i mezzi vuoti”.