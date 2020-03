Sono tre i contagi per Covid-19 nel Comune di Fossano

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha annunciato oggi in conferenza stampa facebook che sono saliti a 3 i contagi nel territorio del Comune di Fossano dal virus Covid-19. Altre persone sono in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con soggetti risultati positivi.

Il sindaco ha anche annunciato il servizio di consegna a domicilio per persone in isolamento fiduciario e over 65 da parte dell'Auser di Fossano.

Nella diretta FB il sindaco ha anche annunciato che la società Cedis di Fossano si è resa disponibile ad effettuare consegne a domicilio a titolo gratuito per importi superiori ai 25 Euro (https://cedis.aiutospesa.it)Tutti gli esercizi autorizzati saranno inseriti sul sito internet del comune di Fossano a fronte di una mail diretta all'indirizzo dario.tallone@comune.fossano.it.