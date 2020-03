“Subito un aiuto diretto a disabili gravi e anziani privi di supporto familiare”

"Ora che un Decreto sta finalmente tentando di attuare quello che il Popolo della Famiglia, sin dal 20 febbraio, chiedeva in merito all’adozione di misure restrittive estese a tutto il Paese, finito il tempo delle polemiche, è arrivato il momento della responsabilità. Con la richiesta pressante di non uscire da casa e la “autocertificata” disciplina sulla mobilità è altrettanto urgente tenere in considerazione le necessità delle persone più vulnerabili delle nostre comunità", questo ha dichiarato Mario Campanella, Referente del Popolo della Famiglia Cuneo, commentando i primi giorni di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio sulle misure urgenti per il contenimento del contagio da Coronavirus.



«Le misure restrittive comporteranno alle persone disabili, agli anziani ed a tutti coloro che si trovano ad affrontare la quotidianità senza il sostegno di una rete familiare, situazioni di grande difficoltà. Il timore del contagio rischia di aggravare situazioni già precarie per l’assistenza domiciliare», ha aggiunto la Coordinatrice organizzativa regionale Antonia Bassignana, sottolineando che "il piano di emergenza nazionale che si sta attuando non deve trascurare nessun effetto secondario".



"Il Popolo della Famiglia della provincia di Cuneo sollecita tutti i Comuni ad organizzare e coordinare insieme alla Protezione Civile ed alle Cooperative sociali di assistenza una rete che individui le criticità delle categorie più deboli e sopperisca alle loro necessità", ha concluso Antonio Panero, vicesindaco di Centallo e responsabile dei rapporti con gli Enti locali, rilanciando all’hashtag #IORESTOACASA un più solidale #NESSUNORESTISOLO