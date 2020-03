In ottemperanza alle misure ministeriali previste per il Covid-19, la Residenza La Meridiana di Chiusa di Pesio attiva le video chiamate per gli 85 ospiti presenti all’interno della struttura. Al momento della chiamata, l’operatore consegna il tablet all’interessato che così può chiacchierare e vedere la propria famiglia.

Per maggiori informazioni: 3314231161 Giacomo Tosello, presidente della Residenza La Meridiana Chiusa di Pesio.