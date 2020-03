Cossano Belbo: ripulita la Scala Santa

Come consuetudine di ogni primavera, il Gruppo della Protezione Civile di Cossano Belbo capitanato da Adriano Monti, unitamente ad alcuni borghigiani della collina di S.Bovo e S.Libera, oltre ad Amministratori comunali cossanesi, si sono ritrovati nei giorni precedenti l’emergenza Coronavirus, per risistemare il sentiero della Scala Santa . Nello specifico, hanno ripulito gli oltre 140 scalini e sistemato alcuni crollati per le intemperie autunnali ed invernali. Sono stati riposizionati anche i numerosi ripari per rendere sicuro il transito ai numerosi visitatori della zona.

La postazione iniziale con la croce in ferro battuto, giunta direttamente dalla Valle Aurina, è stata rimessa a nuovo con il taglio degli arbusti infestanti e con il ripristino del terreno eroso dalle abbondanti piogge autunnali. In un momento di emergenza sanitaria e di blocco della mobilità delle persone, la pubblicazione, seppur tardiva dell’iniziativa, vuole dare un forte segnale per il nostro futuro.

L’azione dei volontari, che in questo momento supportano l’amministrazione comunale nella gestione delle criticità sociali del territorio comunale, rimane sempre un valore aggiunto per le nostre piccole comunità. La visione di tracciati, sentieri, molto utilizzati fino a poco tempo fa dai numerosi turisti che hanno soggiornato sulle nostre bellissime colline , vuole essere un segno positivo sul futuro della nostra economia locale , in primis quella turistica, che dovrà tornare agli splendori passati. L’Amministrazione ha grandi progetti per il futuro turistico della zona, un obiettivo futuro che ci fa ben sperare per il superamento di questa emergenza sanitaria, in cui la maggior parte della popolazione cossanese sta dimostrando alto senso civico e solidarietà umana.