Bra interviene per sanificare strade e aree pubbliche. Al lavoro Coabser e volontari Aib

E’ stato avviato nei giorni scorsi a Bra un importante e massiccio programma di sanificazione degli ambienti in città.

In stretto contatto con i servizi comunali preposti e seguendo le indicazioni che provengono dalle autorità competenti, in primo luogo l'Arpa Piemonte e l'Azienda sanitaria locale, così come dal consorzio di bacino per l’igiene urbana, il Coabser, è partito un programma straordinario di pulizia delle strade e delle aree pubbliche, avviato nel fine settimana scorso dapprima con un’intensificazione nelle attività di lavaggio e spazzamento meccanizzato delle diverse zone di Bra.



“Programma – spiega il sindaco Gianni Fogliato – che proseguirà nei prossimi giorni anche attraverso la collaborazione dei volontari dell'Aib, al quale va il mio plauso e ringraziamento per la disponibilità dimostrata, che interesserà le aree pubbliche più sensibili e di maggior passaggio. In questo caso, voglio anticipare che non sarà necessario allarmarsi per la presenza di personale con tute protettive e altri strumenti di protezione individuale in queste aree, che vaporizzeranno soluzioni in aree pubbliche, utilizzando prodotti non nocivi per l'ambiente né per le persone”.



“In ultimo e nella prospettiva di un ritorno alle normali funzionalità dei luoghi, anche sulla scorta delle indicazioni che arriveranno da tecnici, esperti e ditte specializzate con le quali siamo costantemente in contatto, provvederemo a un potenziamento ulteriore delle sanificazioni – continua Fogliato -. In questa fase andremo a intervenire ulteriormente nelle aree aperte al pubblico e valuteremo gli interventi da eseguire anche nei luoghi chiusi di particolare affollamento”.



Sin dalle prime fasi di emergenza, invece, sono stati più accurati gli interventi di pulizia delle superfici nei principali servizi pubblici gestiti oppure ospitati nelle sedi comunali, oltre alla messa a disposizione del personale e del pubblico soluzioni idroalcoliche per la pulizia e saponi disinfettanti.



Allo stesso tempo, negli uffici comunali da alcuni giorni è particolarmente rigida l'opera di distanziamento sociale che, pur mantenendo i servizi essenziali, ha ridotto le occasioni di contatto attraverso contingentamenti all'accesso mediante un sistema di appuntamenti e di utilizzo di telefono, posta elettronica, gestionali on line, strumenti di pagamento a distanza e quant'altro permette di gestire le pratiche a distanza.