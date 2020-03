Controlli Coronavirus: quattro denunce dalla Municipale di Guarene e Castagnito

Sin dall’emanazione del Dpcm dell’8 marzo scorso gli agenti del Comando di Polizia Locale di Guarene e Castagnito hanno intensificato la propria attività di pattuglia e controllo sul territorio.



Gli agenti hanno dato supporto sia ai privati cittadini che ai gestori di attività commerciali attraverso risposte alle numerose richieste di informazioni giunte attraverso i più diversi canali, mentre è proseguita l’attività di pattuglia, con giri di controllo svolti presso ogni singolo negozio o attività commerciale (farmacie, alimentari, articoli di prima necessità) attualmente ancora aperta.



Terminata questa prima attività informativa, oltre alla consueta attività di vigilanza sul territorio e al pronto intervento, gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto al controllo di oltre 40 veicoli comminando 4 denunce in violazione dell’articolo 650 del Codice Penale. I soggetti fermati sono stati sorpresi all’esterno del proprio domicilio senza giustificato motivo o necessità.



Allo stesso modo sono stati controllati i negozi e le attività commerciali di entrambi i Comuni – risultate tutte in regola –, per accertarne le condizioni di sicurezza necessarie a mantenerne l’apertura.



“In questi giorni di grande difficoltà - commenta il primo cittadino, Simone Manzone - in accordo col collega sindaco di Castagnito Carlo Porro, abbiamo deciso che è davvero importante avere i due agenti il più possibile presenti sul territorio dei due Comuni per continuare in modo continuo ed efficace il presidio".



"Abbiamo concordato insieme l'intensificazione della sorveglianza sui due territori per convincere anche gli ultimi refrattari alle disposizioni impartite dal Governo e che interessano tutti - spiega il sindaco di Castagnito, Carlo Porro -. Questa non vuole essere un'intenzione repressiva, ma piuttosto un modo per fare comprendere loro che quello che stanno facendo non è soltanto scorretto, ma dimostra il non rispetto verso la salute delle altre persone".