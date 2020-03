Da una richiesta di Radio Centallo nasce "Centallo Digit", piattaforma on-line di supporto ai centallesi

Vista l’emergenza Coronavirus, lo staff di Radio Centallo ha ragionato insieme su come dar vita a un'iniziativa utile finalizzata a trovare il giusto punto di contatto tra cittadini e commercianti in questo periodo di crisi.



Per questo motivo abbiamo chiesto a Paolo e Livio Ariaudo della "Ariaudo Media Marketing e Comunicazione" di mettere a punto una piattaforma on-line di supporto ai centallesi, frazionisti e zone limitrofe per valorizzare il commercio e servizi interni del comune.



Quale lo scopo?



In tempi difficili, unire le forze e trovare un punto d'incontro intuitivo ed unico per chi cerca un'attività da contattare in tempi rapidi, una sorta di "pagine gialle" locale che permetta a tutti i commercianti di far conoscere i loro servizi ai clienti, compresa la possibilità di portare a domicilio.



Cosa ha chiesto R. Centallo?



Di rendere gratuito il servizio di promozione fino a quando non sarà cessata l'emergenza.



I Cittadini non dovranno pagare per la consultazione.

I Commercianti (e imprese) non dovranno pagare per la promozione.



Fa piacere sottolineare che non abbiamo dovuto neanche finire la frase.

Paolo e Livio si sono messi immediatamente a disposizione e li ringraziamo



E' nata quindi Centallo Digit.



Con cortese richiesta di diffusione al comune per il tramite del sindaco Chiavassa, dell'Assessore al Commercio Maura Migliore e per conoscenza al Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo Luca Chiapella





PER CONTATTI

339.7982768 mail: assistenza@parimedia.it

https://www.centallodig.it/