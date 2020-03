Dalla Fondazione Cr Saluzzo quattro ventilatori polmonari per l’ospedale cittadino

“Su richiesta dell’ASL CN 1 con cui anche ed a maggior ragione in questi difficili frangenti si è mantenuto il dialogo che da sempre ha caratterizzato i rapporti tra i due Enti – comunica il presidente Marco Piccat - il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CrSaluzzo ha deliberato, in via d’urgenza, l’acquisto di quattro ventilatori polmonari per la terapia intensiva presso per l’Ospedale di Saluzzo con una spesa di circa 100.000 euro.

La necessità delle nuove apparecchiature è conseguenza dell’aumento dei posti letto riservati alla terapia su pazienti affetti da coronavirus nei cui confronti, oltre ai presidi sanitari indispensabili, si dedica con abnegazione tutto il personale sanitario in servizio, ai vari livelli, presso l’Ospedale cittadino.

L’immediatezza della risposta del Consiglio di Amministrazione ha fatto sì che, a fronte di una richiesta esponenziale di tali apparecchiature, una di esse sia già in fase di consegna e che - come da assicurazioni della ditta venditrice - la dotazione sia completa entro la settimana di Pasqua.

L’urgenza sanitaria che sta impegnando il territorio nazionale richiede interventi immediati da parte di tutti per attivare comportamenti e strategie necessarie al debellamento della diffusione virale ormai conclamata.

Proprio in questo senso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha inteso intervenire per assicurare il coinvolgimento dell’Ente in questo urgente e comune impegno, con uno speciale ringraziamento al personale sanitario in servizio nel paese per quanto sta dimostrando di fare a tutela dei contagiati e di tutta la popolazione.