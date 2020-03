L'Associazione "Noi4You" Cuneo presente anche rimanendo a casa

L’associazione Noi4you vuole essere vicina alla popolazione anche a distanza. Tanti gli eventi dell’associazione in programma in queste settimane che, come tutti, sono stati annullati o posticipati a data da destinarsi.

In questo periodo così complicato, Noi4you vuole però portare avanti la mission che persegue con il Laboratorio dell’Autostima e l’Accademia dell’Arte di Educare, ovvero la responsabilità di ognuno verso il proprio benessere ed il proprio comportamento, in quanto ognuno parte di una intera ed unica società.

La volontaria N4Y, psicologa-psicoterapeuta Monica Marro propone una riflessione rispetto alla difficoltà che alcune persone vivono in questo momento di costrizione “In una società in cui tutti corriamo per la gran parte del giorno dietro a mille impegni – spiega – senza avere il tempo di fare tutto: di frequentare tutti gli amici che ci piacerebbe, di fare tutti i lavori domestici che vorremmo, di andare a salutare la nonna tutti i sabati, di giocare con i nostri figli, di leggere l’ultimo libro che ci siamo comprati, arriva lo stop.”

Il decreto ministeriale chiede a tutti lo sforzo di cambiare il proprio stile di vita, cosa che appare alquanto complessa e difficile da realizzare, e la psicologa ci aiuta a capirne le ragioni “Ci sono due ordini di spiegazione: uno riguarda la sicurezza che le abitudini quotidiane danno ad ognuno, una sorta di zona di confort dalla quale ora viene richiesto di uscire, modificando di fatto le nostre consolidate abitudini quotidiane, per di più in modo repentino, alimentando così ansie ed insicurezze; la seconda riguarda la motivazione: le persone che stanno bene sono scarsamente motivate a fare questi cambiamenti, in quanto non ne percepiscono la necessità a livello personale e quindi sono più restie a farli”.

“State a casa”, questo lo slogan che aleggia da giorni in ogni tv e social media. Ma se questo è necessario per prevenire il contagio da coronavirus, espone alcuni nuclei familiari a forti tensioni.

Tendenzialmente, in una famiglia ci si ritrova tutti insieme la sera e poi nei fine settimana. Durante la giornata si è abituati a gestire da soli le rispettive attività lavorative e personali, e anche l’organizzazione domestica. Ora, invece, ci si ritrova a condividere gli spazi H24, ed è necessario riorganizzare i compiti e i ruoli di ogni singolo membro della famiglia, ma tutto può essere complicato ulteriormente dalla dimensione degli spazi della casa e dalla presenza di figli.

“Tutto dipende dalle condizioni di partenza” – spiega la dott.ssa Marro – “Nelle famiglie 'sane' questo momento può essere l’occasione per potenziare quella comunicazione e quelle relazioni familiari che prima, nelle corse frenetiche quotidiane, si erano trascurate”. Scoprire, dunque, nuove dimensioni della vita familiare, per condividere più tempo insieme e riscoprirsi l’un altro è il versante positivo della fase di stop che ci è stata imposta per la nostra salute. Così, per esempio, se in genere il marito sta sempre fuori per lavoro, in questi giorni può essere lui ad occuparsi della cucina sgravando di questo compito la moglie o viceversa, oppure possono essere i giorni giusti in cui intrattenersi a giocare o conversare con i figli. Il problema, invece, emerge nelle famiglie nelle quali è già presente qualche problema, come specifica la psicologa “Nelle famiglie disfunzionali la convivenza forzata può portare a contrasti esplosivi dovuti a problemi comunicativi preesistenti: discutere in momenti non appropriati, addossarsi l’un l’altro colpe e responsabilità, non essere capaci di ascoltare. Ad esempio, se un genitore non era capace di farsi ubbidire prima, ora sarà per lui ancora più difficile gestire i tempi del figlio legati all’organizzazione dello studio e dei compiti, generando frustrazione e rabbia nel genitore stesso, che potrebbe influenzare anche il rapporto di coppia e l’intero clima familiare”.

In conclusione è quindi fondamentale rispettare i tempi e gli spazi dell’altro imparando a dividersi bene i compiti stabilendo, per esempio, chi segue i figli nei compiti o gioca con loro, chi si interrompe dallo smart working per far da mangiare, ecc… Accordarsi circa i tempi è fondamentale affinché ogni membro della famiglia abbia del tempo da dedicare a sé stesso, che sia per fare dell’attività fisica o una doccia, o annoiarsi. “Finalmente la società non ci chiede di correre, ma di fermarci, anche di fare ‘niente’ – conclude la dott.ssa Marro – siamo noi a doverci autorizzare a farlo”. La convivenza H24 non equivale alla presenza fisica nella stessa stanza di tutti i membri della famiglia H24 o nella condivisione di ogni attività giornaliera. Seguiranno altri suggerimenti e riflessioni per agevolare il più possibile la popolazione in questo periodo di stop forzato.

L’associazione Noi4you sottolinea l’importanza di rimanere in casa, e per questo ha interrotto anche l’attività settimanale di sportello. Rimane però reperibile telefonicamente e via whatsapp al numero 375 5518066 e via mail noi4you.cn@gmail.com per tutti coloro che sono soli ed hanno piacere/bisogno di ascolto.