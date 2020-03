Solidarietà per la Croce Bianca Fossano: a oggi investiti 15mila Euro in presidi sanitari e DPI

Mai come in un periodo come questo l’attività dei volontari della Croce Bianca si rende difficile, con un possibile contatto quotidiano con persone affette da Covid-19.

Da sempre giorno dopo giorno i volontari della Croce Bianca di Fossano operano h24 7/7 a titolo di servizio volontario, intervenendo nelle situazioni più disparate, dal servizio a tutte le manifestazioni cittadine, all’intervento in caso di malori, incidenti e, come ora, braccio destro di una sanità allo stremo.

Per consentire ai propri volontari e ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni in sicurezza la Croce Bianca Fossano ha già investito 15mila Euro: “Anche i volontari e i dipendenti hanno paura, ma non si tirano mai indietro. Turni interminabili e reperibilità h24. La loro protezione viene prima di tutto e non possono commettere il minimo errore durante gli interventi, sono al lavoro non solo per i fossanesi, ma per l’intera comunità del territorio. Se ognuno di noi ascolta le parole del nostro Sindaco, tutti insieme sconfiggeremo il Covid-19” spiegano dalla Croce Bianca Fossano.

Per contribuire alle spese sostenute dalla Croce Bianca di Fossano e consentire l’acquisto di dispositivi di protezione personale per i dipendenti e i volontari è possibile effettuare un versamento sul conto intestato a Croce Bianca Fossano presso la Cassa di Risparmio di Fossano iban IT 50C0617046321000000021213.

Abbiamo un mezzo dedicato solo al trasporto di pazienti Covid-19 in grado di intervenire sia di giorno che di notte – spiega il presidente della Croce Bianca Fossano Fabrizio Bergese -. In questo periodo, oltre ai dispositivi personali, abbiamo acquistato macchinari all’avanguardia per la sanificazione dei mezzi e, naturalmente, intensificato la sanificazione di tutti i mezzi a disposizione. Abbiamo inoltre stabilito che i dipendenti e i volontari indossino sempre la mascherina, anche quando sono in sede, per ridurre la probabilità di contagio”.