Spesa a domicilio a Fossano: ecco tutti i numeri delle attività autorizzate

L’emergenza Coronavirus prosegue anche nel Fossanese dove sono stati raggiunti i tre contagi sul territorio e sono diverse le persone in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con persone affette da Covid-19.

Per favorire le persone nel non muoversi dalla propria abitazione e, al contempo, evitare che si verifichino spiacevoli situazioni di persone che ne approfittano per fare dei business non autorizzati facendosi retribuire per portare la spesa a domicilio. “Solo chi ha una regolare licenza può consegnare a domicilio – ha spiegato ieri il sindaco Dario Tallone -. Sono stato informato di privati che si facevano pagare per fare la spesa per conto terzi. Questo non si può fare”.

Ecco dunque l’elenco, in aggiornamento, degli esercizi commerciali autorizzati ad effettuare consegne a domicilio. I commercianti che intendono essere aggiunti a questa lista possono scrivere all’indirizzo dario.tallone@comune.fossano.cn.it

CEDIS www.cedis.aiutospesa.it;

LA CASA DEL PARMIGIANO 388.4242647, 0172.634698;

L'ORTO DEL PIAN DEL BOSCO 349.4002969;

PANETTERIA FIOR DI PANE 391.7172675;

SALUMERIA RIBERI 0172.61337;

GIUFFRIDA PASTICCERIA 380.7734919;

ANTICO CASOLARE 392.9092439;

BAR AURORA 333.3401287;

MACIO PIZZA 347.8361905;

ERBOLARIO ED ERBAMEA 327.7742559;

BON BON CAFFÈ 345.4512895;

LA COMETA 0172.635476;

SILLANO VINI335.5252433;

L'ARCOBALENO 375.527943;

ALPIZOO 371.3568155;

ALIMENTARI LA DISPENSA 380.2314873;

LA NATURA di Lingua Ester e Cinzia 0172.60923;

HIZUMO SUSHI&SAKE 349.3442787;

ENOTECA ARCOSTANZO 338.9941840;

POMPEJANO FRUTTA 333.6688678;

BLOB RISTOBAR 0172.691666;

FARMACIA ABRATE 0172.60058;

FISSORE FRUTTA 331.3110759;

FACCIA BERNARDI ARREDAMENTI 339.7225239;

PIZZERIA DEL SALICE 348.5787348;

PIRRA ACQUE MINERALI 338.5916443