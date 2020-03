Stop per una settimana alla Borgna Vetri di San Defendente di Cervasca, l'A.D.: "Ringrazio i lavoratori per il senso di responsabilità dimostrato"

Anche la Borgna Vetri Srl di San Defendente di Cervasca a seguito di un confronto sindacale, avvenuto nella giornata di sabato 14 marzo, al fine di tutelare al meglio le proprie maestranze ha optato per uno sto produttivo.

La produzione sarà ferma per una settimana: dalle ore 14 di ieri, lunedì 16 marzo, fino alle ore 6 di lunedì 23 marzo. Dove sarà possibile si ricorrerà allo smart working.

L’accesso al sito produttivo di San Defendente sarà limitato ai soli impiegati e soltanto per lo stretto necessario a garantire l’aggiornamento degli ordini e delle spedizioni con i clienti e fornitori stranieri.



"Nel corso della settimana appena trascorsa - spiega l'A.D. Enzo Borgna - l’azienda aveva già dato seguito a tutte le indicazioni governative in tema di prevenzione ed aveva lasciato libera scelta ai propri dipendenti sul proseguire o meno l’attività lavorativa nella settimana che è appena iniziata."



"Si ringraziano tutte le maestranze - continua - per l’elevato senso di responsabilità dimostrato nei confronti della propria salute e di quella dei propri colleghi senza sottovalutare l’impatto che la loro scelta avrebbe avuto nei confronti della clientela della società. Pur avendo ricevuto un’elevata adesione al proseguimento dell’attività lavorativa, sabato, a seguito delle nuove indicazioni date dal governo e dal progredire della diffusione del virus, la società ha riconvocato telefonicamente le rappresentanze sindacali e unanimemente si è deciso di bloccare l’attività come appena comunicato."

"Questo è un momento particolarmente delicato per tutti - conclude Borgna - e per noi si aggiunge la difficoltà di aver da poco assorbito l’attività della Saint Gobain Euroveder. Ciononostante ritengo che il nostro spirito imprenditoriale unito alla consapevolezza di quanto importante sia per tutti la salute nostra e dei nostri cari siano le leve che più di tutte ci faranno rialzare e riprendere il cammino da dove lo abbiamo lasciato con la tenacia e la professionalità che caratterizzano le persone del nostro territorio."

Con Euroveder la Borgna Vetri ha in carico ora circa 200 dipendenti.