Bra: i consiglieri comunali di maggioranza plaudono la scelta di aprire il nosocomio di Verduno

I consiglieri comunali di maggioranza di Bra plaudono alla scelta regionale della Giunta Cirio di accelerare e rendere imminente l’apertura dell’ospedale Ferrero di Verduno.

L’infausta circostanza, che il Piemonte sta affrontando insieme all’intera nazione, si trasforma in una grande opportunità di solidarietà sociale per il nostro territorio. La disponibilità di una struttura ospedaliera ormai prossima al completamento rende di fatto immediata la reazione al bisogno sempre più stringente di posti letto da dedicare in modo esclusivo ed intensivo ai pazienti contagiati e malati di Covid-19.

I grossi sforzi effettuati nel tempo da parte degli enti locali e di numerosi privati cittadini (riuniti sotto l’insegna della Fondazione Nuovo Ospedale), porteranno da subito un frutto che nessuno avrebbe mai desiderato, ma che diviene pronta risposta alle esigenze sanitarie dell’intera Regione. Risposta che, oltre ad essere un forte motivo di orgoglio ed uno stimolo ulteriore alla coesione, avrà ricadute in prospettiva importanti sulla qualità della sanità locale, per utenti e operatori.

I consiglieri dei gruppi consiliari

Partito Democratico Bra

Impegno per Bra

Bra Città per Vivere