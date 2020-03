Tragedia nel Monregalese: 18enne muore dopo incidente d'auto a Vicoforte

Un grave lutto segna profondamente la comunità monregalese, costretta a dire addio a Ester Xhaferaj, ragazza di soli diciotto anni deceduta presso l'ospedale "Santa Croce" di Cuneo in seguito a un grave incidente d'auto verificatosi nella serata di sabato 7 marzo nel territorio comunale di Vicoforte.

La giovane, maggiorenne da soli due mesi, frequentava il terzo anno dell'istituto "Garelli" di Mondovì (indirizzo odontotecnici) e non è riuscita a sopravvivere alle ferite e ai traumi riportati nel sinistro avvenuto alle 23.30 di sabato scorso, quando il veicolo sul quale viaggiava insieme ad altre due persone ha perso improvvisamente aderenza, terminando la propria corsa contro il muro di un'abitazione.

La sepoltura avverrà in forma privata, come previsto dalle disposizioni ministeriali in materia di Coronavirus.