A Frabosa la Farmacia DENINA sempre aperta con consegna a domicilio

La Farmacia DENINA di Frabosa Sottana e Prato Nevoso si è resa disponibile ad offrire gratuitamente un servizio a domicilio senza alcun supplemento sul costo dei prodotti o farmaci acquistati.



Per poter usufruire del servizio è sufficiente telefonare alla farmacia negli orari che vanno dalle 8.00 alle 20.00 componendo il seguente numero 0174-24.44.21

Oltre alla consegna dei farmaci, la Farmacia DENINA presta particolare attenzione a soluzioni mirate e personalizzate per le necessità e la cura della propria clientela e proprio per questo ha sviluppato una linea cosmetica e di integratori naturali chiamata Officinalia Mondolè.



Dal 2017 la Farmacia DENINA è associata ad un Laboratorio Officinale con esperienza più che trentennale nella ricerca e sviluppo di prodotti dermocosmetici innovativi e specifici per ogni esigenza e fascia di età.



La continua attenzione al mondo botanico e la posizione limitrofa al Mondolè, ha permesso di sviluppare una crema revulsiva con elevata concentrazione di Arnica montana, ottimo rimedio per traumi, contratture, reumatismi, slogature, crampi muscolari, mal di schiena.



La Farmacia DENINA è inoltre specializzati in omeopatia e fitoterapia disponendo in farmacia delle più note Aziende del settore così come per l'ambito dermocosmetico.



La Farmacia DENINA si trova a:

Frabosa Sottana, in via IV Novembre 34 - Tel. 0174-24.44.21

Prato Nevoso, in via Galassia 51 - 328-136.93.94



Sito internet https://www.farmaciadenina.it/

E-mail farmaciadenina@libero.it