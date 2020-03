Alimentazione dei gatti: i migliori consigli per gestirla

Chi ama i gatti lo sa: averne uno in casa cambia la vita! Quando si decide di accoglierlo tra le mura domestiche, è cruciale informarsi bene su come gestire l’alimentazione. Quali sono le regole più importanti al proposito? Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionate alcune tra le più rilevanti.

Come gestire l’idratazione

Un aspetto essenziale dell’alimentazione del nostro amico felino è ovviamente l’idratazione. Molte volte, chi non ha molta esperienza nella convivenza con i gatti ha paura che il proprio amico beva troppo poco. Per questo motivo è utile fornire dei numeri precisi. Farlo vuol dire, per esempio, specificare che un gatto beve mediamente 80 cl di acqua per ogni kg di peso corporeo.

Attenzione, però: si tratta di una stima di massima. Molto dipende infatti dalle peculiarità dell’alimentazione seguita dall’animale. Per entrare maggiormente nel dettaglio ricordiamo che, in caso di consumo frequente di cibo umido, il gatto tenderà a bere meno. Il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che la suddetta tipologia di cibo è naturalmente contraddistinta da un elevato contenuto di acqua.

In merito al rapporto del gatto con l’acqua è bene fare presente che, nei casi in cui l’animale tende ad avvicinarsi spesso alla ciotola ma senza bere, non bisogna trascurare il segnale. I motivi possono essere numerosi. Tra questi è possibile citare la poca pulizia dell’acqua e della ciotola. In alcuni casi, il gatto manda questo segnale perché è malato.

Crocchette: come sceglierle

Un capitolo di indiscussa rilevanza quando si parla di alimentazione per gatti riguarda la scelta delle crocchette migliori per il proprio amico. Questa tipologia di cibo per felini è senza dubbio tra le più popolari (a dimostrazione di ciò è possibile citare il successo di prodotti come le crocchette per gatti Dogbauer ).

La prima cosa da fare al proposito è leggere bene l’etichetta. Fondamentale è specificare il fatto che, quando si parla di ingredienti, i principali devono essere la carne e il pesce. Un consiglio molto utile prevede il fatto di concentrarsi su crocchette caratterizzate dalla presenza di carne disidratata.

Proseguendo con le dritte utili per scegliere al meglio le crocchette per gatti, è impossibile non fare riferimento alla quantità di farina, che deve essere il più bassa possibile. Un altro dettaglio da controllare riguarda la tipologia dei lipidi presenti tra gli ingredienti.

Da non dimenticare è anche l’attenzione nei confronti della presenza di conservanti. Quando si legge l’etichetta delle crocchette per gatti è opportuno controllare e assicurarsi che non siano presenti BHA e BHT. Lo stesso vale per l’etossichina. In tutti i casi appena ricordati, si parla di componenti potenzialmente cancerogene per i propri amici felini.

Le crocchette, come poco fa specificato, sono un cibo molto popolare quando si parla di alimentazione per gatti. Essenziale è specificare che, se si ha intenzione di somministrare al proprio amico una dieta completa, è consigliabile non focalizzarsi solo sulle crocchette ma considerare anche il cibo umido.

Il rischio di concentrarsi esclusivamente sull’assunzione di cibo secco è infatti legato al fatto che, a lungo andare, il gatto rischia di disidratarsi e di andare incontro a seri problemi renali. Inoltre, il cibo umido è oggettivamente molto più gustoso per i gatti. Attenzione, però: è anche molto più ricco di grassi e calorie. Per questo motivo, è sconsigliato in caso di sovrappeso.

Andrebbe evitato o moderato fortemente anche nei casi in cui il gatto è sterilizzato. In tali frangenti, infatti, l’animale tende a fare mediamente meno movimento rispetto agli esemplari che non hanno subito l’intervento. Esagerando con il cibo umido, il rischio è quello di esporlo a problemi di sovrappeso.