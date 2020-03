Da domani e fino a lunedì prossimo si ferma la Saint Gobain Sekurit di Savigliano

A seguito di incontri tra l’azienda e le rappresentanze sindacali della Saint Gobain Sekurit di Savigliano a proposito del contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro la direzione ha dichiarato di voler fermare l’intero stabilimento dalle 6 di domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 6 di lunedì 23 marzo.



Questo per garantire la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro. Intanto nell'azienda che produce vetro e che dà lavoro a 300 persone è stato costituito un comitato di crisi che avrà il compito di stabilire le regole per poter procedere alla ripresa dei lavorativa in totale sicurezza secondo le norme stabilite dal protocollo del 14 marzo.

Verrà mantenuto il servizio di ricevimento e spedizione merci il tempo necessario per espletare gli ordini e le forniture già in transito.



Come si legge in una nota delle Rsu: “Data la fluidità della situazione emergenziale non sono da escludere ampliamenti del periodo di fermata”.