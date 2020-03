"Licensing": sarà la nuova frontiera del marketing?

Il licensing è una strategia di marketing sempre più diffusa nel mercato attuale. Si tratta di un contratto dove un'azienda può cedere in comodato il proprio marchio, per sua propria volontà o sotto richiesta di un'altra ditta. Questo comporta vantaggi per entrambi i brand, che possono, per prima cosa, espandere il loro mercato in altri settori e acquistare più notorietà. Il procedimento di licensing non riguarda unicamente un marchio, ma può essere un mezzo efficace per acquisire la possibilità di adottare una metodologia di produzione che è già stata brevettata. Il brand licensing nasce da una necessità di implementare un business sicuro, escludendo eventuali rivalità che possono sorgere da un'azienda all'altra per l'adozione di marchi concettualmente o visivamente simili. Nel mercato del terzo millenio, infatti, è abbastanza comune imbattersi in due ditte con la stessa denominazione, oppure con lo stesso marchio: per proteggere la proprietà intellettuale di entrambe il brand licensing è la soluzione ideale. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i vantaggi.

Perché mettere in affitto o vendita il proprio marchio

Le motivazioni che spingono un'azienda tramite agenzie di licensing autorizzate come Brand Oasi a mettere in affitto il proprio marchio, diventando a tutti gli effetti licenziataria, sono molteplici. Ecco le principali:

Maggiore diffusione : di solito il licenziatario rappresenta già un brand di successo, ma la possibilità di espandere ulteriormente il proprio mercato rappresenta comunque un modo di aumentare i profitti.

: di solito il licenziatario rappresenta già un brand di successo, ma la possibilità di espandere ulteriormente il proprio mercato rappresenta comunque un modo di aumentare i profitti. Guadagno immediato : cedendo il proprio marchio per un certo periodo di tempo, l'azienda licenziataria riceve immediatamente un profitto che ricava dalle royalties del licenziante.

: cedendo il proprio marchio per un certo periodo di tempo, l'azienda licenziataria riceve immediatamente un profitto che ricava dalle royalties del licenziante. Implementazione della gamma: le aziende che producono un solo prodotto spesso devono rivolgersi altrove per completare il loro arsenale di prodotti. Se si prende per esempio un prodotto come uno smartphone, si può notare come ci vogliano tutta una serie di oggetti che facciano da corollario al dispositivo. Ed è per questo che aziende esterne possono prendere il marchio in licensing per produrre cuffiette oppure cover per il telefono.

Insomma, si tratta di uno scambio che permette ai due diversi marchi di crescere con modalità differenti, ma profitto simile.

Perché affittare un marchio

In un primo momento, l'idea di rivolgersi a un marchio esterno può sembrare apparentemente dannosa per un'azienda. Dopotutto, l'obiettivo di una società è di far conoscere i propri prodotti, e non il nome degli altri. In realtà, il licensing è un'attività estremamente efficace, che può aiutare anche le realtà più piccole a raggiungere un buon livello di notorietà. Ma non è tutto. Grazie a questa procedura altri marchi possono replicare metodologie di produzione già adottate dai brand più conosciuti, migliorando la propria gamma senza costituire una minaccia per le altre ditte.

Come funziona questo processo nel dettaglio

Per prima cosa, l'azienda che desidera affittare un marchio esterno contatta la ditta titolare del brand prescelto. I rappresentanti delle due realtà si incontrano per concordare un contratto di licensing, che comprende diverse modalità di affitto che riguardano la durata dell'usufrutto, il valore delle royaltes accordate all'azienda licenziataria e alcune clausole. Quest'ultime sono solitamente pensate per proteggere il licenziatario, che si deve tutelare contro un utilizzo improprio del marchio. Per esempio, in questi casi è molto diffuso l'accordo che prevede come, in caso l'azienda licenziante adotti dei processi di produzione non suoi (come succede in differenti case automobilistiche) la gamma di prodotti risultanti non possa essere commercializzata in una certa area, che viene appunto ricoperta esclusivamente dalla ditta licenziataria. In breve, la licenziante può usare gli stessi "trucchi" della licenziataria, ma non deve invadere la sua fetta di mercato. In questo modo non ci sono danni a nessuno dei due estremi, che possono crescere senza scontrarsi. In caso di violazione di queste condizioni, il licenziatario si slega direttamente dall'accordo e ha diritto a un indennizzo.

L'agenzia di brand licensing coordina i rapporti

Il procedimento di licensing si fonda su un concetto abbastanza semplice, ma nella realtà si tratta comunque di un accordo di marketing che occorre gestire con attenzione per essere sicuri di ottenere il massimo per entrambi gli estremi. Ad assicurare a entrambe le ditte un contratto equo e sicuro ci sono le agenzie di brand licensing, che si occupano di esaminare e sbrigare tutte le pratiche che occorre sostenere per cedere il proprio marchio oppure affittarne uno esterno. Grazie a queste agenzie si possono ottenere dei risultati ottimali anche nel brand extension: con questo nome si identifica una ricerca che l'azienda fa per trovare i punti cardini dell'operato di una ditta, in modo da individuare più facilmente quali marchi esterni possano giovare di più alla sua crescita. Queste agenzie sono indicate sia per le ditte ancora in crescita, che potranno gestire il processo di licensing senza confusione, che per le realtà già stabilite, che hanno bisogno di una gestione più oculata per non perdere di vista i vari contratti.