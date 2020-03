Lo sciopero all'Itt di Barge continua, l'azienda: "Ecco cosa abbiamo fatto per affrontare l'emergenza Coronavirus"

Sono partite oggi, martedì 17 marzo, le otto ore di sciopero sui tre turni all’Itt di San Martino di Barge, stabilimento che conta 850 dipendenti leader nella produzione di pastiglie per i freni.



L’iniziativa è stata indetta dalle quattro sigle Filctem, Femca, Uiltec e Ugl per due giorni (oggi e domani).

“Visto che non produciamo beni di prima necessità – si legge in una comunicazione unitaria delle rsu – dichiariamo lo stato di agitazione sindacale. Non ci sentiamo pienamente tutelati dalle misure restrittive attuate dall’azienda. Non vengono agevolate le ferie previste dal protocollo d’intesa governo-sindacati. La salute dei lavoratori e delle lavoratrici per noi è la cosa primaria. In caso di chiusura dello stabilimento, revocheremo lo sciopero.”

“Abbiamo preso tutte le misure di sicurezza anche con un certo anticipo rispetto al protocollo del 14 marzo – spiega l’azienda a Targatocn.it - Da tempo controlliamo la temperatura dei lavoratori in ingresso, abbiamo applicato tra i primi la disinfezione degli ambienti, abbiamo messo dei separatori in plexiglass, dato mascherine agli operatori, attivato canali di comunicazione via whatsapp per aggiornare in tempo reale tutti i lavoratori in questo momento difficile. Abbiamo attivato lo smart working a tappeto tutto dove era possibile.”



“Abbiamo fatto tutto quanto potevamo fare, siamo allineati al protocollo – dichiara l’azienda al nostro giornale – Questo sciopero ci sorprende. Ci contestano il fatto di non realizzare un bene di prima necessità, ma non spetta a noi o ai lavoratori stabilirlo, quanto, se mai, ai vertici del nostro governo. Avendo su marzo volumi, al momento, non modificabili riteniamo sia opportuno andare avanti. Itt è da sempre attenta alla sicurezza dei suoi lavoratori”.



“Laddove è stato possibile – chiude l’azienda – abbiamo dato possibilità di ferie. Precisiamo che negli altri stabilimenti italiani di Itt la produzione sta continuando senza nessuna iniziativa sindacale. Ma siamo comunque comunque pronti a sederci ad un tavolo con le rappresentanze dei lavoratori.”



Secondo i dati raccolti dall’azienda sul primo turno avrebbero aderito il 30% dei lavoratori. Secondo i dati sindacali lo sciopero si attesta al 55% nel primo turno e all'85% nel secondo turno I sindacati di Filctem, Femca, Uiltec e Ugl hanno comunicato che continueranno lo sciopero anche nella giornata di domani.