Non si arresta il successo delle assicurazioni online

L'assicurazione è un contratto che garantisce a chi lo stipula un risarcimento nel caso in cui si manifesti l'oggetto del documento stesso. Le polizze più conosciute sono quelle che interessano le autovetture, definite RCA (Responsabilità Civile Auto), in quanto sono obbligatorie per tutti i mezzi che circolano per strada. Per questo motivo si cerca sempre di trovare la soluzione più economica che faccia risparmiare qualcosa, a tal fine si può optare per le assicurazioni online.

Perché le assicurazioni online hanno così tanto successo?

Le assicurazioni online stanno avendo un enorme successo perché offrono dei vantaggi aggiuntivi rispetto a quelle tradizionali. Il loro punto forte è senz'altro il prezzo in quanto riescono a fornire gli stessi servizi di quelle che si possono stipulare presso gli uffici fisici, ma a una tariffa inferiore. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le piattaforme online non devono pagare spese aggiuntive relative alla gestione di un ufficio; anche le comunicazioni sono più immediate ed economiche perché la documentazione è tutta informatizzata e basta una connessione a internet per conoscere lo stato della propria polizza. Infatti ogni cliente ha una pagina personale a cui si accede con delle credenziali: nell’area riservata si possono effettuare anche i pagamenti o aggiungere delle opzioni relative al proprio contratto.

Per chiunque volesse sapere come risparmiare con le assicurazioni online economiche la risposta è una sola: i preventivi. Questi ultimi sono uno strumento immediato che consente di capire quale sia l’effettivo costo della polizza così da confrontare le proposte di diverse compagnie assicurative prima di stipulare il contratto.. Il servizio di preventivo e di confronto dei costi, attualmente, è fornito praticamente dalla totalità dei siti specializzati in questo settore.

Prima di avere un grafico personalizzato delle spese bisogna compilare un semplice form nel quale occorre inserire le informazioni circa il mezzo che si vuole assicurare. Nel caso si tratti di un'auto, bisogna digitare il tipo di vettura, la sua cilindrata, i dati del conducente e il comune di residenza. Con un click si potranno vedere tutti i preventivi a disposizione, in ordine crescente di prezzo, e scegliere quello più in linea con le proprie esigenze.

Come funzionano le assicurazioni online

Le assicurazioni online sono facilissime da usare, anche chi non ha molta dimestichezza con la rete può tranquillamente riuscire a stipulare un contratto e gestirlo in autonomia comodamente da casa. Per prima cosa occorre avere un dispositivo in grado di connettersi a internet: non serve per forza un PC va bene anche uno smartphone. Richiesto il preventivo gratuito e confrontati i vari prezzi, con un click si può scegliere la polizza che risponde maggiormente alle proprie esigenze.

In seguito a ciò, occorre registrarsi e seguire le istruzioni. È necessario fornire i propri dati compilando dei form specifici ed inviare tramite e-mail i documenti richiesti. Tutta questa procedura viene svolta impiegando protocolli web sicuri e nel rispetto della privacy. Nel giro di pochi giorni il consumatore riceverà la polizza tramite posta elettronica o nella propria area cliente: non deve essere stampata né portata con sé nel proprio veicolo.

Infatti, grazie alla normativa del 2016, c'è stata una dematerializzazione degli atti e per qualunque tipo di controllo le forze dell'ordine possono semplicemente inserire sul proprio dispositivo portatile la targa del veicolo e avere tutte le informazioni circa la stipula dell'assicurazione. Non solo le assicurazioni relative alle automobili possono essere stipulate su internet ma anche quelle per la casa, la vita, ecc.

Per controllare lo stato della propria polizza basta entrare nell'area clienti tramite un user name e una password e controllare la scadenza della stessa, rivedere i dettagli della copertura e anche denunciare un sinistro. Molte assicurazioni online permettono di gestire ogni cosa anche da un'app da scaricare sul telefono, così è tutto più immediato e semplice.