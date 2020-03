Alba: chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali delimitati da recinzioni

Nonostante i numerosi appelli a restare a casa successivi l'entrata in vigore dei vari D.L. e D.P.C.M. susseguitisi nel tempo, a tutt'oggi si riscontra ancora la presenza di persone che circolano in città, senza comprovate esigenze.



Tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo del COVID-19 che sta comportando l'incremento dei casi anche nella Regione Piemonte, il Comune di Alba ha ravvisato la necessità di porre in atto interventi urgenti per prevenire ogni situazione di pericolo per la salute e per la pubblica incolumità.



Pertanto, il Sindaco di Alba ha firmato un'ordinanza che prescrive sino al 3 aprile 2020 incluso la chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura, con recinzioni e cancelli di accesso, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.



Più precisamente verranno chiusi: il Parco Sobrino, il Parco Ferrini in Corso Langhe, il Parco dell'acqua con l'attigua area di sgambamento cani in Via dell'Acquedotto e l'area verde in Via Rio Misureto.



In caso di mancata ottemperanza agli obblighi dell'Ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.



"Faccio appello al senso civico e di responsabilità da parte di tutti - dichiara il Sindaco Carlo Bo - in modo da contenere il contagio e superare questa difficile situazione quanto prima. Riusciremo a raggiungere il risultato solo con la collaborazione da parte di tutti."