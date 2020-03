GAL Langhe Roero Leader: prorogata al 30 giugno la scadenza dei Bandi Turismo

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader, vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria e accogliendo doverosamente l'invito al comune senso di responsabilità e di solidarietà, ha deliberato la proroga di oltre due mesi dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per i Bandi sui Servizi al Turista (Misura 6, Sotto Misura 6.4, Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte), rivolti rispettivamente alle aziende agricole e alle microimprese del settore turistico. La nuova scadenza è stata fissata al 30 giugno 2020 (ore 14.00 in via telematica, ore 18.00 in forma cartacea). “Creazione e sviluppo di servizi al turista, anche in ottica di fruibilità e accessibilità per tutti”: questo il titolo dei due Bandi cui possono partecipare operatori, con sede in area GAL, che intendano ampliare la propria gamma di offerta creando e sviluppando nuovi servizi turistici – diversi da pernottamento, ristorazione, enogastronomia e food-wine – che consentano al turista di conoscere e vivere il territorio e di prolungare la sua permanenza in Langa e Roero.

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione degli interventi ammontano a 500 mila euro di contributo (300 mila per le aziende agricole e 200 mila per le microimprese), corrispondenti ad investimenti complessivi per 1 milione e 250 mila euro.

“Siamo di fronte ad una situazione del tutto nuova ed inattesa – afferma Silvia Anselmo, vicepresidente del GAL –, una vera e propria emergenza prima di tutto sanitaria, che sta determinando pesanti ricadute sull’economia, specie per il comparto turistico e il suo indotto, così rilevanti in Langa e Roero. Comprendiamo le difficoltà del momento per l’intera filiera, che sta accusando un duro colpo, ma siamo anche consapevoli da un lato della globalità della crisi (che non pone l’Italia in posizione più sfavorevole rispetto ad altri Stati) e dall’altro lato delle enormi potenzialità di questo territorio, assolutamente irripetibile per le risorse di cui dispone, da quelle paesaggistiche e culturali a quelle enogastronomiche, senza trascurare la caparbietà e la creatività imprenditoriale della nostra gente, che - ricordiamoci - ha saputo risollevarsi dopo epoche storiche di estrema povertà. Il GAL Langhe Roero – sottolinea Anselmo – ha scelto di prorogare la scadenza dei Bandi per aiutare gli imprenditori ad elaborare una visione di più ampio respiro, che permetta di affrontare con più tempo e maggiore serenità eventuali nuovi investimenti, appena le condizioni lo permetteranno. Dalle crisi nascono i semi della rinascita, sfruttiamo il tempo che abbiamo oggi per pensare a come rinnovarci e a come attrezzarci, nel post emergenza, per affrontare con determinazione la fase della ripresa”.Una volta superata l’emergenza, come ulteriore strumento per accrescere le competenze degli operatori di settore e sviluppare un’offerta turistica sempre più completa e di qualità, il GAL Langhe Roero ha programmato alcuni seminari sul “Turismo per tutti” legati al tema della “accessibilità for all”, per sensibilizzare gli operatori verso l’offerta di servizi turistici che consentano a qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche, di effettuare tutte le attività relative all’esperienza turistica, senza ostacoli, senza difficoltà, senza esclusione e senza discriminazione.

Nei seminari sono previsti approfondimenti sia di carattere generale civico, culturale, turistico ed economico sia di natura tecnica, per aprire finestre mentali su nuove prospettive e sfaccettature di un tema così ampio e importante.





“Si tratta di un’interessante iniziativa formativa voluta dal GAL, in collaborazione con l’Ente Turismo e la Consulta per le Persone in Difficoltà, per offrire nuovi e concreti strumenti di sviluppo alle imprese, agli Enti Pubblici e in generale agli operatori del settore turistico e ai professionisti, anche in modo funzionale alla progettazione di interventi che potranno essere finanziati proprio sui Bandi Turismo del GAL – spiega la Vice Presidente Anselmo – Al momento i Seminari sono ovviamente sospesi, sarà cura del GAL comunicare appena possibile le date e le modalità di svolgimento degli incontri, che potranno essere fruiti anche attraverso sistemi multimediali”.













“Anche se gli uffici del GAL rimarranno chiusi al pubblico fino a data da definirsi, il personale del GAL si alternerà lavorando sia in back office sia in smart working – precisa il Direttore Giusi Casucci – Come comunicato in apposita informativa pubblicata sul sito web del GAL (reperibile qui ), l’attività del GAL pertanto non viene sospesa e sarà garantito il servizio informativo a tutti gli utenti, anche ai potenziali beneficiari dei Bandi Turismo. Il personale sarà contattabile telefonicamente o via mail, sarà possibile inviare i propri quesiti via mail oppure telefonare per concordare un successivo appuntamento (telefonico o tramite Skype)”.

Il GAL infine si unisce all’appello delle Istituzioni Pubbliche e ribadisce l’invito ad attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute, del Governo e della Regione Piemonte, a seguire tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie e a evitare gli spostamenti non necessari, provvedimenti indispensabili per ridurre il contagio e la diffusione del virus. Con la collaborazione di tutti possiamo aiutare noi stessi, i nostri cari e la comunità in cui viviamo, pensando al futuro e alla salute di tutti noi.