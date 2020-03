Memory of a murder: diario d’un killer provinciale

Dopo il trionfo di “Parasite” alla notte degli Oscar viene riproposto sul grande schermo “Memory of a murder”, il secondo lungometraggio di Bong Joon-ho che lui stesso ha definito “un thriller pastorale, un crime movie contadino”.

Siamo a Gyenggi nel 1986, l’estrema provincia rurale della Corea del Sud sotto il regime di Chun Doo-hwan, e la polizia è alle prese con due omicidi irrisolti al punto che il pacioso e manesco Park si vede affiancare il giovane Seo, intraprendente detective di città, che subito condanna i metodi poco ortodossi del collega e quando Kwang-ho viene rilasciato per insufficienza di prove formula l’ipotesi che gli omicidi siano correlati e che il serial killer agisca sempre in notti piovose e su vittime vestite di rosso.

Una canzone, richiesta da un radioascoltatore prima di ogni delitto, un voyer trovato a masturbarsi sulla scena del crimine e una donna scampata al serial killer sembrano condurre i due detective alla soluzione dell’enigma ma i nodi non si scioglieranno nel finale, aperto e suggestivo, che conferma la capacità di Bong d’intersecare genere e autorialità creando un ibrido d’impatto.

Girato su tre piani narrativi, il 1986, gli anni Novanta e il nuovo millennio, precursore visto l’anno d’uscita (2003) di “True Detective” (soprattutto la terza stagione), “Memory of a murder” è liberamente ispirato alla piéce teatrale di Kwang-lim kim e si basa sulla vicenda di Lee Choon-Jae, il primo serial killer coreano (o “Zodiac Killer” coreano come fu ribattezzato) responsabile di 16 omicidi, fra cui la cognata, e 30 stupri tra il 1986 e il 1994 a Hwaseeng, proprio nella provincia di Gyeonggi.

Le etichette per questo film imperfetto e affascinante, che secondo alcuni supererebbe per istrionismo anche la perfetta macchina da Oscar che è stato Parasite, si sprecano così come le pellicole di riferimento da “La Promessa” o “Il segreto dei suoi occhi” (versione originale) ma anche “Zodiac” o, per i cinefili più inveterati, “Sbatti il mostro in prima pagina” di Bellocchio o “Riflessi su uno specchio oscuro” di Sidney Lumet, soprattutto per l’analisi politica della violenza o per la critica dell’uso legale della forza.

Song Kang-ho, attore feticcio di Bong (in Parasite è il padre dei Kim) è il vero mattatore di questa crime story in salsa orientale perché l’evoluzione del suo personaggio è dinamica e per niente scontata; l’iniziale immagine di ottuso picchiatore che estorce confessioni a suon di pugni (“diamo la colpa a chi vogliamo”, ancora Bellocchio) stona col fatalismo che lo spinge ad affidarsi a una cartomante e con la lombrosiana affermazione: “io lo capisco dagli occhi se uno è un assassino”.

Il confronto col giovane e razionale Seo lo spingerà a rivedere la propria posizione e il loro rapporto di sfida e collaborazione guidato dalla tenacia di risoluzione del caso, è un ottimo esempio di Buddy Movie alla “Green Book”: alla fine di quest’avventura i due arriveranno a rispettarsi prendendo l’uno il meglio dall’altro.

La confezione sensazionalista della pellicola in puro stile exploitation, con tratti farseschi o addirittura macchiettistici, il modo di muoversi dei personaggi tra lo slapstick e il demenziale veicola in realtà dei contenuti politici importanti come la critica serrata al regime coreano anni Ottanta che in una scena topica si preoccuperà di reprimere una rivolta studentesca invece di fornire a Park e Seo il numero di agenti sufficienti a impedire un nuovo omicidio.

Come in Parasite, si ha l’impressione di non cogliere appieno, da occidentali, lo stile recitativo degli attori ma anche lo scenario socio-politico di quegli anni; basti pensare che all’apice della caccia all’uomo le indagini verranno frenate da un’esercitazione iniziata con lo spegnimento delle luci e volta a scongiurare un eventuale attacco dalla Corea del Nord.

Se in Parasite la domotica aveva un ruolo predominante non solo dal punto di vista dell’ambientazione ma anche come apogeo tecnologico d’una classe sociale sull’altra (che mendicava il wi fi in un sottoscala), il soggetto predominante di “Memory of a Murder” è la provincia rurale, così arretrata da diventare archetipica, coi suoi paesaggi senza tempo, i bugigattoli per gli interrogatori in cui aleggia un’eterna nube di sigaretta, e i ristoranti in cui vige una promiscuità fisica che rende la pellicola quasi un’esperienza olfattiva: la voluta artigianalità delle riprese vuole farci respirare l’impotenza di Park e il suo conflitto con Seo, ma anche la povertà d’una nazione incapace di liberarsi dei propri cliché e vittima d’una dittatura che la condanna a un provincialismo ineluttabile.

Bong non rinuncia all’autocitazione così la pesca che in Parasite generava un’allergia funzionale all’inserimento dei Kim in casa Park, qui viene rinvenuta all’interno di uno dei cadaveri ma il regista non approfondisce il valore simbolico del frutto né si lancia in un’analisi psicologica dell’assassino, creando uno di quei buchi narrativi che rendono Memory of a Murder un film imperfetto e affascinante e facendo risaltare l’atmosfera sulla trama com’è nella tradizione di autori come Dürrenmatt o Bolano.

Sessisti e ignoranti (sarà una donna a scoprire il collegamento fra il radioascoltatore e l’omicida ma verrà sminuita e derisa) gli uomini del distretto di polizia hanno nei confronti degli Stati Uniti un misto di disprezzo e venerazione dato da una manifesta inferiorità ma anche dalla consapevolezza di appartenere a una provincia esentata dal perfezionismo a stelle e strisce.

Quando durante una cena di lavoro, grottesca e sgargiante, la fisicità di Park si opporrà al razionalismo di Seo, sarà il sergente Shin a riassumere quest’ambivalenza: “negli Usa hanno la CIA e l’FBI perché sono enormi, qui un criminale dove vuoi che scappi?”

I continui primi piani sui volti dei personaggi, quello lunare di Song Kang-ho in modo particolare, non servono a svelare un’epifania narrativa ma a evidenziare la scomparsa della realtà che non si limita a sfuggire all’attenzione dei due detective ma che dev’essere continuamente reinventata sia sul piano investigativo (con la falsificazione delle prove e i pestaggi) sia sul piano giornalistico al punto che in questo gioco di doppi la verità perde di significato.

In Parasite i Kim e i Park osservavano il mondo attraverso due diversi filtri, la finestra d’uno scantinato e la vetrata panoramica d’un giardino ben curato, ma nessuna delle due famiglie aveva il reale potere di modificare lo stato delle cose, i primi in quanto vittime d’una miseria immodificabile, i secondi più che protagonisti, spettatori d’un contagio che comunque non li risparmierà; in Memory of a Muder i due detective sono anch’essi vittime d’un caos che li travolge e la loro poeticità, come nell’estetica dell’Almodovar più maturo, sta nell’essere sempre in ritardo sugli eventi e quindi romantici alfieri d’una rielaborazione postuma.

Bong con la sua apparente immediatezza circoscrive due tipologie di male: c’è il male istituzionale, kafkiano, incapace di fornire soluzioni e in grado solo di reprimere per quella confusione fra potere e potenza che è la cifra di ogni dittatura, e che assume a tratti tinte patetiche, e poi c’è il male assoluto del killer che è solo fenomenologico perché l’eziologia dei suoi raptus non solo è ignota ma sembra anche non interessare una giustizia che ha fretta di chiudere il caso con la presunzione di chi si ritiene estraneo a tale oscurità.

Ma è nel finale del film, che non riveleremo per la fobia da spoiler ma che essendo aperto potrebbe tranquillamente essere descritto, che la parete di Parasite e l’ambivalenza di Memory of a Murder si scioglieranno in unico primo piano: il commosso faccione di Song Kang-ho, simbolo d’un cinema mimetico e ricco di ombre ma umanissimo nella sua rappresentazione del male.