Coronavirus, azienda dona alla sanità piemontese termometri digitali e dispositivi per il sangue

La I-TECH Medical Division, un’azienda veneta, ha donato alla sanità piemontese centinaia di pulsossimetri - dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue - e termometri digitali a infrarossi per la misura della temperatura a distanza.

"Farò recapitare- commenta il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, ringraziando i rappresentanti dell'azienda Massimo Marcon e Matteo Zennaro - nel più breve tempo possibile, attraverso l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, le attrezzature devolute presso le Asl del Piemonte".

"In questi giorni molto difficili per il nostro Servizio sanitario regionale, anche un piccolo gesto diventa importante. Chi può, in questo momento, deve donare: è un dovere civico, una chiamata al senso di responsabilità e solidarietà. Per fortuna la generosità di aziende, enti e singoli cittadini si sta manifestando in modo importante anche in Piemonte, cosa che mi rende orgoglioso” conclude Allasia.