Covid a Verduno, i sindaci dell’Asl Cn2 con Cirio: "Dal territorio di Langhe e Roero spirito collaborativo al servizio dell'intera regione"

Con piacere diamo spazio alla lettera che il presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn 2, il sindaco di Cossano Belbo, Mauro Noè ha inviato al governatore Alberto Cirio e all’assessore regionale Icardi sul tema dell’imminente apertura dell’ospedale di Verduno come "covid hospital" di riferimento per l’intera regione.





Al presidente della Regione, Alberto Cirio

All’assessore Regionale Sanità, Luigi Genesio Icardi



L’attuale emergenza da Coronavirus ci vede tutti coinvolti secondo le proprie competenze istituzionali. E’ un momento molto difficile ed impegnativo, ma con l’impegno corale, come per altre situazioni di emergenza, riusciremo ad uscirne fuori, più forti e determinati di prima.

Abbiamo saputo dell’imminente apertura del nuovo Ospedale di Verduno come centro di riferimento regionale per i malati di COVID 19. E’ una notizia che circolava da giorni, attesa da molti Amministratori e dai cittadini. In questo momento il nostro pensiero va al neo Commissario Dott. Giovanni Monchiero, uomo di grande professionalità ed esperienza; una pluriennale esperienza maturata nella gestione della nostra ASL , di quella a scavalco della CN 1 e soprattutto della struttura Ospedaliera delle Molinette di Torino.

Sono giorni concitati, in cui le scelte devono essere ponderate, ma nello stesso tempo decise, determinate e suffragate da fatti immediati. Nell’augurare un proficuo lavoro al Dott. Monchiero Giovanni, noi Sindaci chiediamo soltanto una regolare informazione sugli sviluppi della vicenda Coronavirus legata all’Ospedale di Verduno con precise conferme sulla funzionalità dei due Ospedali di Alba e di Bra, per poter dare risposte altrettanto certe ai nostri cittadini.



Noi sappiamo dell’immenso lavoro svolto negli anni per raggiungere la conclusione dei lavori del nuovo Ospedale di Verduno, un lavoro corale di Direttori Generali, Presidenti e Assessori alla Sanità Regionali, ma anche della Conferenza dei Sindaci con i vari Presidenti che mi hanno preceduto.



Adesso si apre per un’emergenza, una scelta sicuramente lodevole e razionale, che vede il nostro Territorio dimostrare un grande spirito collaborativo nel concedere il loro Ospedale al servizio di una Regione e forse non solo.



Ma noi Sindaci vogliamo andare oltre, di mia spontanea iniziativa, dopo averlo fatto personalmente, ho deciso di coinvolgere i 73 colleghi dell’Asl Cn 2 nel donare ognuno la cifra di 100 euro a favore della Fondazione Nuovo Ospedale per poter acquistare apparecchiature elettromedicali utili per i reparti di Terapia intensiva o sub intensiva, un’azione che vuole anche essere un esempio concreto per i nostri cittadini. Devo congratularmi con i miei colleghi per l’ottima adesione, a dimostrazione che il Territorio dell’ASL CN 2 è sempre lodevolmente attivo nei momenti del bisogno.

Nel contempo auspichiamo una valida e costante collaborazione con l’attuale Dirigenza della nostra Asl con la quale ci interfacciamo quotidianamente e alla quale abbiamo fornito indicazioni puntuali e supporti informativi per la gestione di questa emergenza .

Concludo questa mia lettera con un augurio alla Giunta della Regione Piemonte di un buon lavoro, un iniziale GRAZIE per il lavoro svolto , con la rinnovata nostra disponibilità nel fornire eventuali aiuti, ma soprattutto nel poter dare le giuste informazioni ai nostri cittadini, potendone disporre nei tempi utili.



Mauro Noè,

presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl Cn2