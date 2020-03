Fossano, dal 1° aprile il dr. Cagnazzo cessa l'attività

A seguito alla cessazione dal servizio dal 1 aprile (ultimo giorno lavorativo 31 marzo), del medico di medicina generale Giorgio Cagnazzo, con studio a Fossano in via Galileo Ferraris, 14, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, si invitano gli assistiti del medico a telefonare agli sportelli polifunzionali distrettuali dal 16 marzo per avere indicazioni per effettuare la scelta del medico.

Di seguito orari degli sportelli distrettuali:

Sportello di Fossano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172 699246

Sportello di Savigliano: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tel. 0172719155-0172719481- 0172719482

Sportello di Racconigi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16,00 tel. 01728217704.





In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di scelta del medico di medicina generale, unitamente a un documento di identità, ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito:

Distretto Sud Ovest (Area Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Dronero):

segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it

Distretto Sud Est (Area Monregalese e Cebana):

prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it

Distretto Nord Ovest (Area Saluzzese, Valle Po e Valle Varaita):

prenotazionicassa.saluzzo@aslcn1.it

Distretto Nord Est (Area Fossano, Savigliano, Racconigi):

prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it

prenotazionicassa.savigliano@aslcn1.it

Il personale degli sportelli, verificata la richiesta, provvederà a recapitare via e-mail il documento di iscrizione al medico o a comunicare la motivazione per cui non è possibile procedere all’assegnazione.

Si ricorda, inoltre, che è possibile effettuare il cambio del medico on line sul Portale Sistema Piemonte se si è in possesso delle credenziali di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico oppure se si ha la Tessera TNS/CNS attivata.