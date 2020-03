Dalla “Polisportiva” della Valle Po 1000 euro destinati all’ospedale di Saluzzo, a dura prova per l’emergenza Coronavirus

1000 euro destinati alla raccolta fondi per l’acquisto di materiale necessario agli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano, chiamati ad affrontare l’emergenza epidemiologica “Coronavirus”.

A tanto ammonta la donazione effettuata, a mezzo bonifico bancario, dalla Società polisportiva dilettantistica Valle Po, presieduta dal paesanese Francesco Pischedda, che ha deciso di dimostrare la sua vicinanza in un periodo durante il quale le strutture sanitarie sono messe a dura prova.

La donazione è stata postata sulla pagina Facebook della società.

“È pur vero che la beneficenza si fa e non si ostenta. – si legge – Ma noi abbiamo incassato le quote di iscrizione alla scuola calcio dalle famiglie e i nostri giovani calciatori non possono godere appieno dei nostri servizi, segregati in casa dall'emergenza Coronavirus.

Abbiamo pensato fosse doveroso destinare una parte delle quote di iscrizione incassate, effettuando una donazione all’Ospedale di Saluzzo per combattere l'emergenza sanitaria. Con la speranza che anche le altre realtà sportive facciano altrettanto!”

COME PRENDERE PARTE ALLA RACCOLTA FONDI

L’iniziativa solidale è promossa dalle associazioni “Officina delle idee per il futuro dell’ospedale di Saluzzo”, “Amici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano” e “Cuore in mente APS”.

“L’infezione da Coronavirus ha trovato un’Italia che ha saputo rapidamente attuare misure di contenimento i cui i effetti si vedranno tra almeno 4-6 settimane. – spiegano i presidenti Giovanni Damiano, Remigio Galletto e Domenico Filippi – Il sistema sanitario italiano sta reagendo molto bene e velocemente, ma se la diffusione del virus continua ad essere rapida, ben presto i presidi sanitari attuali potrebbero essere saturi.

Per tale motivo il SSN sta aumentando esponenzialmente i posti letto, incrementando i percorsi organizzativi necessari a curare tutti i pazienti affetti da Covid-19, che arriveranno nelle prossime settimane.

Se da un lato le misure restrittive sono l'unica opzione per rallentare il contagio, dall'altro occorrono strumenti e macchinari per curare ed allestire rapidamente l'incremento di terapie intensive e sub-intensive nei nostri presidi ospedalieri.

La Regione Piemonte e l’Asl Cn1 stanno facendo tutto il possibile ma serve anche l'aiuto di ciascuno di noi. Per questo le associazioni promuovono una raccolta solidale di fondi per acquistare, d'Intesa con l'Asl, quanto necessario per meglio affrontare l'emergenza (letti, monitor, ventilatori automatici, defibrillatori, pompe di infusione) negli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

Il nostro territorio è sempre stato capace di grandi gesti solidali e confidiamo in questa grande tradizione per aiutare ed aiutarci”.

Come donare? Con un versamento con causale “Erogazione liberale Emergenza Covid-19” sul conto corrente di una delle tre associazioni.

Associazione Amici Ospedale Ss. Annunziata Savigliano Onlus: (CRS Savigliano - Iban: IT39M06305 46851000010142521); Officina delle Idee per l’ospedale di Saluzzo (CR Saluzzo/Bper - Iban: IT66Y0629545770000001623357); Cuore in Mente APS (UBI Banca di Savigliano - Iban: IT58V0311146850000000001358).

“Grazie del vostro gesto di solidarietà – concludono le associazioni – sicuramente contribuirà a salvare delle vite che potrebbero essere le nostre o quelle dei nostri cari Vi ricordiamo che il contributo potrà essere dedotto nella dichiarazione dei redditi”.