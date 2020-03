30mila mascherine chirurgiche per l'ospedale Santa Croce di Cuneosu iniziativa del Lions Club Busca e Valli

E' in viaggio verso l’Italia e dovrebbe arrivare domani all’aeroporto di Malpensa una fornitura di 30 mila mascherine chirurgiche e 5000 KN95 destinate all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo grazie ad una iniziativa privata insieme con il Lions Club Busca e Valli. Per velocizzare i tempi, il costo di questa prima fornitura, pari a oltre 22 mila euro, è stato anticipato dalla famiglia di Claudio Garelli , titolare di una ditta di import export e perciò in contatto da tempo con fornitori cinesi.



Medici infermieri e oss lavorano in questa emergenza in situazione critiche. Questo gesto è un contributo prezioso per andare incontro alla necessità fondamentale di preservare la salute a chi ci deve curare.



Chi volesse donare un contributo per questa e future forniture può versarlo ALL’IBAN DEL LIONS CLUB BUSCA E VALLI

IT 60 D 03111 46050 0000 00016649



“Grazie ad un nostro fornitore cinese – spiega Garelli - avevamo ricevuto duemila mascherine in donazione, buona parte delle quali ho già consegnato all’ospedale di Cuneo venendo a conoscenza della loro estrema necessità, ho fatto in modo di provvedere immediatamente ad un ordine e ho fatto partire il bonifico necessario e se la consegna avverrà senza intoppi potremmo partire con altre successive. Grazie a chi vuole contribuire”.