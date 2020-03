A Garessio secondo caso di positività al Coronavirus

L'annuncio è stato dato direttamente dal sindaco, Ferruccio Fazio: a Garessio c'è il secondo caso di positività al Coronavirus.

"Come temevamo il Covid-19 si sta diffondendo. Abbiamo la conferma della positività di un secondo soggetto, attualmente in condizioni non gravi a Mondovì, proveniente dall'Opera Pia. Ci hanno dato da Cuneo indicazioni su come procedere all'interno dell'Opera Pia e ho trasferito queste informazioni ai responsabili della Fondazione. Un altro garessino, che è stato in stretto contatto con il 'paziente uno' di Garessio ha sintomi, fortunatamente non gravi, e probabilmente verrà sottoposto a breve al tampone".

Per quanto riguarda il paziente 1 di Garessio, il primo cittadino dichiara: "Si trova ricoverato in terapia intensiva a Mondovì, è intubato, sedato, sfebbrato da due giorni. La prognosi è tuttavia riservata e lo resterà per almeno dieci giorni".

"Alla luce di quanto sta succedendo - conclude Fazio -, posso ragionevolmente pensare che a Garessio ci sia già un certo numero di soggetti contagiati, molti dei quali asintomatici e altri con sintomi leggeri. Ciò è tipico delle infezioni di questo agente patogeno, che solo in pochi casi provoca sintomi gravi (polmonite interstiziale). La difficoltà respiratoria è dunque l'unico sintomo di cui bisogna avere paura e che da l'indicazione all'immediato trasferimento in un ospedale attrezzato, che per Garessio è quello di Mondovì. Raccomando dunque a tutti i cittadini di mantenere la calma, evitare affollamenti di qualsiasi genere, seguire scrupolosamente le indicazioni ministeriali, indossando in ogni caso le mascherine quando ci si trova a meno di due metri da un'altra persona, lavarsi frequentemente le mani ed evitare comunque di toccarsi occhi e bocca. Resto personalmente a vostra disposizione per quanto possa essere utile".