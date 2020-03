Agc di Cuneo ferma alcune linee, ma non il forno fusorio: attivato smart working per gli uffici

Fermate alcune linee di produzione all’Agc Flat Glass italia Srl di Cuneo in attesa dei dispositivi di protezione necessari per garantire la totale sicurezza dei lavoratori. Lo stop di parte dell’attività all’interno della vetreria di via Genova è cominciata dalla giornata di ieri, lunedì 16 marzo.



Secondo fonti sindacali sono state ordinate a Miroglio (il colosso tessile albese che ha convertito le linee produttive alla realizzazione di mascherine) i dispositivi necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori.



Al momento non c’è una data sulla riapertura di queste linee. Si fermerà fino a quando sarà necessario. Gli uffici impiegati all’interno di Agc agiranno in regime di smart working.



Dovrà rimanere attivo il nuovo forno “float” inaugurato nel 2017 a seguito di un investimento di 20 milioni in quanto la struttura del forno fusorio se non gestito correttamente potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa.



Il sito produttivo AGC di Cuneo ha iniziato l’attività nel 1963, si sviluppa su oltre 360.000 m2 e impiega circa 220 dipendenti, cui si sommano le importanti risorse costituite dall’indotto (intorno ai 1.000 addetti). E’ uno dei più importanti plant integrati del Gruppo ed è strutturato in modo tale da soddisfare i bisogni del mercato italiano e di quelli d’oltremare.